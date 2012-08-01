"بردلی ویگینز" دومین طلای میزبان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ویگینز 32 ساله موفق شد روز چهارشنبه دومین مدال طلای بریتانیا میزبان رقابتهای المپیک را کسب کند. او نخستین دوچرخه سوار بریتانیایی است که توردوفرانس را فتح کرده و اکنون با کسب مدال طلای المپیک محبوبیت فوق العاده ای نزد مردم بریتانیا کسب کرده است.

ویگینز مسیر 44 کیلومتری مسابقه را با سرعت متوسط 52 کیلومتر بر ساعت طی کرد و قهرمان شد. بعد از او "تونی مارتین" قهرمان جهان با اختلافی 42 ثانیه ای به مدال نقره دست یافت و "برایتون کریس" دیگر دوچرخه سوار بریتانیایی نیز با 68 ثانیه اختلاف نسبت به ویگینز در رده سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

