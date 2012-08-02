عقب‌ ماندگی مسلمانان ربطی به اسلام ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در درس تفسیر قرآن در جمع طلاب غیر ایرانی با بیان اینکه اسلام دین خواندن و نوشتن است اضافه کرد: در آیات متعددی قرآن کریم بر فراگیری دانش و علم تاکید کرده است و حتی سوره ای به نام قلم در قرآن با توجه به اهمیت آن وجود دارد و به قلم قسم خورده شده است.



وی با بیان اینکه نباید عقب ماندگی مسلمانان را پای اسلام گذاشت اظهار داشت: اگر می بینیم علم در ممالک اسلامی فراگیر نیست ربطی به اسلام ندارد زیرا اسلام بر فراگیری علم بیش از هر چیز دیگری تاکید کرده و مسلمانان در قرون اولیه بعد از اسلام در مقایسه با چین و یونان آثار فاخر زیادی داشته اند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه معمولا شخصیتها و افرادی که به ریاست جمهوری انتخاب می شوند بهترین و مهمترین سخنان خود را در اولین پیام بیان می کنند گفت: سوره مبارکه علق اولین و مهمترین سخنان خداوند است که بر پیامبر نازل شده است و می بینیم خواندن و نوشتن به عنوان مهمترین کارها عنوان شده است.



این مفسر قرآن با اشاره به معانی مختلف علق در سوره مبارکه علق که مفسران به آن پرداخته اند تصریح کرد: درباره علق چهار تفسیر بیان شده است که خون بسته، اسپرم مرد، ترکیب اسپرم با تخمک در آب و آویزان چهار بیانی است که از سوی مفسران آورده شده است که دو مفهوم آخر به صحت نزدیکتر است.



آیت الله سبحانی در توضیح آیه شریفه "اقراء و ربک الاکرم" اظهار داشت: این آیه تاکید بر کریم بودن خداوند دارد و در آیه بعد نیز بر نقش و جایگاه قلم در انتقال آگاهی های بشر به یکدیگر تاکید شده است.



این مرجع تقلید با اشاره به چرایی امی بودن پیامبر که به معنای عادت نداشتن بر خواندن و نوشتن است اضافه کرد: پیامبر(ص) به این دلیل عادت بر نوشتن و خواندن نداشت که این تصور که قرآن ساخته و پرداخته پیامبر(ص) است از سوی منافقان و کافران و مخالفان ایشان مطرح نشود.

