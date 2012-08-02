برقراری سرویس مستقیم از عتبات عالیات به قم

محمد رضا قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به افزایش سفر زائران 2 کشور عراق و ایران با همکاری شرکت های حمل و نقل مسافر عراقی جهت کاهش مشکلات سفر به اماکن زیاتی 2 کشور، سرویس های منظمی از قم به کربلا و نجف و بالعکس جهت نقل وانتقال زائران 2 کشور بر قرار شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت آزمایشی از یک ماه قبل آغاز شده است افزود:‌ اکنون با اتوبوسهای عراقی این اقدام انجام می شود و روزانه یک یا 2 دستگاه اتوبوس از قم به سمت عراق حرکت می کنند.



وی بیان کرد: هدف از این اقدام حمل و نقل آسان، ارائه خدمات به مسافران و همچنین کاهش بروز مشکلات برای مسافران است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم بیان کرد: توافق حاصله با طرف عراقی می تواند نقطه عطفی در زمینه همکاری های گسترده تر در زمنیه حمل ونقل مسافر با ناوگان حمل ونقل جاده ای است.

وی افزود: در گذشته مسافران ابتدا به مرز مهران، شلمچه و یا خسروی رفته و در آن جا پیاده می شدند و پس از گذر از مرز سوار ماشین های عراقی می شدند اما با این اقدام اتوبوسها مستقیما به سمت عراق حرکت می کنند.



وی گفت: از آنجایی که زائران عرب بیشتر در قم و مشهد هستند و برای زیارت حضرت معصومه(س) و همچنین حرم مطهر امام رضا(ع) به قم می آیند، این اتوبوس ها در این شهرها بیشتر است اما بیشتر قم مبدا است.



قدسی بیان کرد:‌ این اتوبوس ها بیشتر برای جابجایی مسافران عراقی هستند و می توانند از کربلا و نجف به قم و بالاعکس حرکت کنند.