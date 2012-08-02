۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

کاوندی:

تامل در سیره رضوی، عامل بقا و تحکیم بنیان خانواده است

زنجان -خبرگزاری مهر: دبیر علمی جشنواره علمی و پژوهشی رضوی در استان زنجان، تدبر و بکار گیری ارکان سیره رضوی در نظام خانواده را عامل بقا و تحکیم بنیان خانواده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر کاوندی، با اشاره به اینکه امسال با توجه به نیاز سنجی جامعه و اهمیت و منزلت خانواده از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع)، موضوع  مقالات  و پژوهشهای جشنواره رضوی در استان زنجان به عنوان (منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی ) تغییر پیدا کرده است افزود:  استان زنجان  5 سال متوالی جشنواره رضوی را با عنوان بیانات و مناظرات رضوی برگزار کرد و در این خصوص مقالات و پژوهشهای فراوان و ارزنده ای به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید به همین دلیل امسال در نظر گرفتیم تا  با توجه به نیاز های جامعه موضوع جشنواره را تغییر دهیم.

کاوندی افزود: با توجه به اهمیت موضوع خانواده در دین مبین اسلام  و جایگاهی که خانواده در متون دینی دارد این پژوهشها فرصتی ناب در جهت بیرون کشیدن دیدگاههای حقیقی ائمه اطهار (ع) در این خصوص و به چالش کشاندن نظرات این بزرگواران در خصوص نظام خانواده است.

دبیر علمی جشنواره علمی و پژوهشی رضوی در استان زنجان با بیان این اینکه امام رضا(ع) بعنوان  یکی از این ائمه معصوم که بیانات  ارزشمندی در خصوص خانواده و جایگاه آن در اجتماع   دارند، خاطرنشان ساخت:  در متون مستندی که مربوط به امام رضا(ع) وجود دارد مطالبی ناب و  ارزشمند در خصوص تربیت دینی و نفش اعضای خانواده در تحکیم خانواده،  ازدواج و تشکیل خانواده، حقوق متقابل همسران ، جایگاه خانواده در نظام اجتماعی، الگوی مصرف و خرید، پوشش آرایش و بدن، مدیریت زمان در زندگی و بسیاری از بخشهای مرتبط با خانواده  وجود دارد که  مورد نیاز جامعه کنونی است.

کاوندی با اعلام اینکه متاسفانه  در جامعه اسلامی ما نگاهی عمیق و  کارشناسانه به متون دینی خود نداریم  یادآور شد: دین اسلام در کلیه مراحل زندگی برای انسان برنامه و  روش مناسب ارائه کرده است که با دیدی نافذ و  مدبرانه  می توان از آن سود جست.

وی با بیان اینکه اهل بیت (ع)  زبان گویای دین هستند افزود: متون مستندی که مربوط به ائمه اطهار (ع) است نوعی اتصال به منبع وحی و معارف است  و اگر  پژوهشگران ما با نگاهی موشکافانه به بررسی و تحلیل  این مسائل بپردازند قطعا نتایج اینگونه پژوهشها برای عموم مردم نافع و سودمند خواهد بود.

کاوندی اطلاع رسانی در خصوص  این جشنواره را بسیار موثر عنوان کرد و افزود: به هر میزان اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص برگزاری این جشنواره در جامعه و بخصوص افراد صاحب فکر و اندیشه بیشتر باشد مطمئا شاهد  نتایج ارزنده و خوبی خواهیم بود.
 

مهلت ارسال آثار مقالات تا اول شهریورماه امسال می باشد.
 
 

