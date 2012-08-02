یک میلیون مازنی پزشک خانواده خود را انتخاب کردند

محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 488 هزار و 108 نفر پزشک خانواده خود را انتخاب کردند.

وی افزود: 45 درصد مازنی ها پزشک خانواده خود را انتخاب کرده اند.

میرزایی با اشاره به اینکه تاکنون نیمی از افراد پزشک خانواده خود را انتخاب کرده اند افزود: هیچ چگونه محدودیت زمانی برای انتخاب پزشک وجود ندارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:شهرستان ساری 115 هزار نفر،قائم شهر96 هزار نفر،نکا 39 هزار، جویبار31 هزار، تنکابن 17 هزار، آمل 65 هزار و بهشهر 26 هزار نفر پزشک خانواده خود را در سطح شهرها انتخاب کردند.

میرزایی گفت: سه هزار و 241 نفر پزشک و پیراپزشک در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده که 893 نفر پزشک عمومی و308 پزشک متخصص در این طرح نیاز است.

وی با اعلام اینکه از 703 هزار خانوار شهری در این طرح سرشماری انجام شد افزود: هنوز 47 هزار خانوار شهری در استان سرشماری نشده که با مراجعه برای انتخاب پزشک خانواده سرشماری می شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 370 پایگاه و مراکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده نیاز است افزود: حدود 600 پزشک در سطح یک نیاز است که 486 نفرپزشک عمومی برای عقد قرار داد به بیمه معرفی شده اند

وی از صدور کارت الکترونیک سلامت و جایگزینی آن به جای دفترچه بیمه در آینده نزدیک در استان خبرداد.

میرزایی با اعلام اینکه ماهانه 15 میلیارد و800 میلیون تومان هزینه طرح پزشک خانواده در استان است افزود: برای یک مرکز 10 هزار نفره ماهانه 125 میلیون تومان هزینه می شود.