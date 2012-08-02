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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

بابایی اعلام کرد:

500 هزار کارگر بیمه شده در مازندران فعالیت می کنند

500 هزار کارگر بیمه شده در مازندران فعالیت می کنند

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: حدود500 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: در بخش تعاون استان حدود دو هزار و 213 هزار و 943 نفر عضو داریم.

وی با اشاره به اینکه مازندران دارای 11هزار و500 تشکل تعاونی است افزود: در سالجاری 25 درصد اقتصاد ملی در بخش تعاونی عملیاتی می شود.
 
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران  به سال تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: با ید با هم اندیشی تشکل های کارگری و تعاونی و با استفاده از دانش بومی برای محقق شدن شعار سال گام برداریم.
 
بابایی افزود: باید در سال تولید ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور مقابل تحریم های اقتصادی دشمن غلبه کنیم.
 
بابایی کارنامی افزود: برای نیروی کار ماهراز نیاز به آموزش و کسب مهارت داریم که سازمان فنی حرفه ای بدرستی توانسته است نیروی کار ماهر را در استان برای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی آموزش دهد.
 
وی با بیان اینکه در سالجاری باید در استان 98 هزار فرصت شغلی ایجاد شود افزود: با خرد جمعی و مشاوره نخبگان در بخش صنعت این تعداد فرصت اشتغال را در استان فراهم سازیم.
 
این مفام مسئول به آغاز طرح پزشک خانواده در مازندران اشاره کرد وافزود: طرح پزشک خانواده یکی از طرح های مهم در دولت دهم بوده که از هزینه های درمان جلوگیری می کند.
کد مطلب 1663799

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