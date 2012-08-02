برگزاری گردهمایی مداحان و شاعران بابل/ کلاسهای قرآنی در بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تشکل های اداره تبلیغات اسلامی بابل از برگزاری گردهمایی شاعران و مداحان این شهرستان در حوزه علمیه خاتم الانبیاء (ص ) بابل خبر داد.

محمود نقویان بیان داشت: گردهمایی شاعران شعر آیینی و مداحان اهل بیت (ع) در حوزه علمیه خاتم الانبیا (ص) و با حضور حجت الاسلام مجتبی روحانی امام جمعه بابل برگزار شد.

مسئول تشکل های اداره تبلیغات اسلامی بابل به استقبال خوب مداحان و شاعران اشاره و گفت : 50 نفر از مداحان برادر و 50 نفر از بانوان مداح و 50 شاعراز شاعران شعر آیینی به ترویج سیره اهل بیت (ع) به عنوان یک کارفرهنگی و تبلیغی به مدح و منقبت اهل بیت (ع) پرداختند.

افطار دانش آموزان هسته فرهنگی بابل

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی بابل از برگزاری مراسم افطار دهی دانش آموزان هسته فرهنگی بابل در نماز خانه این اداره خبر داد .

نادعلی قربانی گنجی بیان داشت: به منظور رابطه صمیمی دانش آموزان و مربیان با یکدیگر، در ماه پر فضیلت رمضان مراسم افطار دهی با حضور مربیان و دانش آموزان هسته فرهنگی در نماز خانه این اداره برگزار شد.

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی بابل با قدردانی دانش آموزان و مربیان طرح افزود: 50 دانش آموز از دانش آموزان هسته فرهنگی پسر دعوت ما را لبیک گفتند و در این ضیافت شرکت کردند.

کلاس های قرآنی در بابلسر

کلاس های قرآنی مؤسسه قرآنی چشمه زلال مهر در تابستان امسال با استفاده از امکانات فرهنگی و اساتید مجرب در محله شهید طالبی بابلسر برگزار شد.

سید باقر میربابایی گفت: این مؤسسه در شش ماهه اول سال 91 موفق به برگزاری کلاس های روخوانی و روانخوانی ، آموزش نماز ، حفظ جزء 30 (پیش دبستانی )و کلاس حفظ بزرگسالان شده است.



وی افزود: کلاس قرائت سطح دو و آموزش روانخوانی و صحت قرائت نماز از دیگر کلاس های آموزشی این مؤسسه است که با حضور خوب دانش آموزان در حال برگزاری است.



نشت فقه بازار در بهشهر

با حضور رئیس اداره تبلغیات اسلامی، جلسه فقه بازار با هدف ارتقای فرهنگ عمومی و کسب روزی حلال برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمد بابایی، رئیس این اداره گفت: کسب روزی حلال و شرعی لازمه جامعه اسلامی است و بازاریان ما باید در این راستا تداوم مستمر بر کسب روزی حلال داشته باشند.



وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی برای بازاریان و نشست های مختلف فرهنگی می تواند در این رابطه مثمر ثمر باشد و باید توجه داشته باشیم که هرچه فرهنگ جامعه در این زمینه ارتقاء پیدا کند اعتماد مردم به بازار بیشتر خواهد شد.

کلاس‌های تربیت مربی احکام در بهشهر

کلاس‌های تربیت مربی احکام در این بهشهر برگزار می شود.

سکینه بابایی، کارشناس امور بانوان این اداره گفت: این دوره از کلاسها با هدف افزایش تعداد مربی احکام در جامعه و با حضور مبلغان و خواهران فعال فرهنگی خواهر برگزار می شود.



وی افزود: افزایش سطح عمل به احکام اسلامی و گسترش نهضت احکام آموزی در بین آحاد مردم و به ویژه مدارس و دانش آموزان و تامین نیازهای مربیان کار آمد از جمله امور مهمی است که در این طرح دنبال می شود.



