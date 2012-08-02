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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۹

قناعت خبر داد:

ثبت نام 5900 جویای کار بخش کشاورزی در گلستان

ثبت نام 5900 جویای کار بخش کشاورزی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: پنج هزار و 984 نفر در سامانه اشتغال بخش کشاورزی استان ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی افزود: همچنین 82 تعاونی در بخش های زنبورداری، گیاهان دارویی، پرورش میگو، باغداری، بسته بندی مواد غذایی و ... اعلام آمادگی کرده اند.

وی اظهار داشت: 192 میلیارد و 700 تومان تسهیلات برای اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان در نظر گرفته شده است.

قناعت گفت: این مقدار اعتبار آماده واگذاری به افراد جویای کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: پرداخت سقف تسهیلات بخش کمشاورزی از 30 میلوین به 200 میلیون تومان از جمله مصوبات این کارگروه است.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.

کد مطلب 1663805

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