ثبت نام 5900 جویای کار بخش کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی افزود: همچنین 82 تعاونی در بخش های زنبورداری، گیاهان دارویی، پرورش میگو، باغداری، بسته بندی مواد غذایی و ... اعلام آمادگی کرده اند.

وی اظهار داشت: 192 میلیارد و 700 تومان تسهیلات برای اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان در نظر گرفته شده است.

قناعت گفت: این مقدار اعتبار آماده واگذاری به افراد جویای کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: پرداخت سقف تسهیلات بخش کمشاورزی از 30 میلوین به 200 میلیون تومان از جمله مصوبات این کارگروه است.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.