شناگر مجارستانی نخستین طلای این کشور در المپیک را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "گیورتا" در رقابتهای شنای سی امین دوره بازیهای المپیک که به میزبان لندن برگزار می شود، با زمان 2 دقیقه و 7 ثانیه و 28 صدم ثانیه علاوه بر کسب مدال طلای 200 کرال پشت رکورد جهانی این ماده را نیز که در دست کریستین اسپرنگر بود و در سال 2009 به ثبت رسیده بود 3 صدم ثانیه ارتقا بخشید. در این ماده مایکل جامیسون بریتانیایی و ریو تاتیشی ژاپنی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.

