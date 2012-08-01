به گزارش خبرنگار مهر، "گیورتا" در رقابتهای شنای سی امین دوره بازیهای المپیک که به میزبان لندن برگزار می شود، با زمان 2 دقیقه و 7 ثانیه و 28 صدم ثانیه علاوه بر کسب مدال طلای 200 کرال پشت رکورد جهانی این ماده را نیز که در دست کریستین اسپرنگر بود و در سال 2009 به ثبت رسیده بود 3 صدم ثانیه ارتقا بخشید. در این ماده مایکل جامیسون بریتانیایی و ریو تاتیشی ژاپنی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.
همگام با المپیک 2012 لندن/
شناگر مجارستانی نخستین طلای این کشور در المپیک را کسب کرد
"دانیل گیورتا" شناگر مجارستانی موفق شد در ماده 200 متر کرال پشت به عنوان قهرمانی برسد و نخستین مدال طلای کشورش در رقابتهای المپیک لندن را کسب کند.
به گزارش خبرنگار مهر، "گیورتا" در رقابتهای شنای سی امین دوره بازیهای المپیک که به میزبان لندن برگزار می شود، با زمان 2 دقیقه و 7 ثانیه و 28 صدم ثانیه علاوه بر کسب مدال طلای 200 کرال پشت رکورد جهانی این ماده را نیز که در دست کریستین اسپرنگر بود و در سال 2009 به ثبت رسیده بود 3 صدم ثانیه ارتقا بخشید. در این ماده مایکل جامیسون بریتانیایی و ریو تاتیشی ژاپنی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.
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