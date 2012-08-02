بدهی های ورزش آبادان تسویه شد/ برخی بدهی ها متعلق به 40 سال پیش بود

خادم ‌علی تهذیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی بخش ورزش در شهرستان آبادان در رشته های مختلف، اقدامات مطلوب و موثری توسط این اداره و با هماهنگی مسئولان شهری و استانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ساخت و سازهای انجام شده در سایر نقاط آبادان همچون سالنهای موجود در مجموعه ورزشی کوثر، سالن ژیمناستیک، بوکس، شمشیربازی و سوئیت مجلل محل برگزاری نشست خبری، افزود: ما در این مدت بدهیهای آب، برق و تلفن را که از سال 1350 تاکنون گریبان ورزش آبادان را گرفته بود، تسویه کردیم.



سرپرست اداره ورزش و جوانان آبادان عنوان کرد: در این میان فقط بدهی برق است که تا اواسط سال 89 تسویه شده و به دنبال جلب نظر مسئولان امر برای محاسبه بهای آن بر پایه نرخ مکانهای آموزشی هستیم.