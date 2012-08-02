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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

تهذیبی:

بدهی های ورزش آبادان تسویه شد/ برخی بدهی ها متعلق به 40 سال پیش بود

بدهی های ورزش آبادان تسویه شد/ برخی بدهی ها متعلق به 40 سال پیش بود

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ورزش و جوانان آبادان گفت: بدهی های فراوان که برخی از آنها متعلق به سال 1350 بود ورزش آبادان را آزار می داد ولی خوشبختانه این بدهی هم اینک تسویه شده است.

خادم ‌علی تهذیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی بخش ورزش در شهرستان آبادان در رشته های مختلف، اقدامات مطلوب و موثری توسط این اداره و با هماهنگی مسئولان شهری و استانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ساخت و سازهای انجام شده در سایر نقاط آبادان همچون سالنهای موجود در مجموعه ورزشی کوثر، سالن ژیمناستیک، بوکس، شمشیربازی و سوئیت مجلل محل برگزاری نشست خبری، افزود: ما در این مدت بدهیهای آب، برق و تلفن را که از سال 1350 تاکنون گریبان ورزش آبادان را گرفته بود، تسویه کردیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان آبادان عنوان کرد: در این میان فقط بدهی برق است که تا اواسط سال 89 تسویه شده و به دنبال جلب نظر مسئولان امر برای محاسبه بهای آن بر پایه نرخ مکانهای آموزشی هستیم.
 
کد مطلب 1663813

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