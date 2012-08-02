جالی خالی مسئولان در سالن گرم جشن گلریزان کانون اصلاح و تربیت!

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته کانون اصلاح و تربیت تهران طی دعوت نامه ای از هنرمندان، ورزشکاران و خیرین دعوت کرد تا در مراسم جشن گلریزان با هدف جمع آوری کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان نوجوان در محل کانون اصلاح و تربیت واقع در زیباشهر گرد هم بیایند.

ساعت 8 شب است و چند دقیقه ای به افطار مانده که میهمانان یکی یکی وارد کانون اصلاح تربیت می شوند. چند نفری دعوت نامه ها را کنترل می کنند و اگر کسی دعوت نامه نداشته باشد آن میهمان نمی تواند وارد جشن شود. آنهایی که دعوت نامه دارند با در دست داشتن بن غذا باید در صف غذا بایستند.

بعد از چندین دقیقه انتظار یک پکیج حاوی نوشابه ای گرم و یک پرس غذای سرد شده تحویل میهمان می شود.

میهمانان با در دست داشتن بسته غذا وارد سالن همایش یا همان سالن بسکتبال و فوتسال می شوند.

تمامی نوجوانان زندانی که حدود 80 نفر می شوند انتهای سالن روی سکوها نشسته و نظاره گر صدها دختر، زن و مرد میهمان هستند که در کنار میزهای غذا خوری منتظر اذان هستند.

در گوشه ای از سالن چند بانوی سالمند میکروفن به دست مبالغ دریافتی از خیرین را اعلام می کنند. گوشه دیگر سالن چند گروه خدماتی فلاکسهای چای را روی میزها می گذارند. حدود 10 نیروی بی سیم به دست هم در حال هماهنگی برای بهتر برگزار شدن مراسم هستند. هنرمندان یکی یکی وارد می شوند از جواد خیابانی گرفته تا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی و هنرمندان قدیمی صدا و سیما.

سالن مراسم بدون هیچگونه تهویه هوا بسیار گرم است و میهمانان با وضعیت دشواری خود را خنک می کنند. سیستم صوتی برنامه طوری نصب شده که به هیچ عنوان صدای مجری به گوش نمی رسد و مجری چندین بار عذر خواهی می کند.

بعد از اقامه اذان بسته های غذا یکی یکی روی میزها باز می شود. ولی غذاها همه سرد شده و حتی برخی از فلاکسهای چای هم خالی بود.

نکته قابل تامل اینجا بود که تنها مقامات مسئول در بزرگترین جشن گلریزان برای آزادی زندانیان نوجوان مدیر حوزه ریاست وزارت دادگستری و رئیس شعبه نهم تخلفات کارکنان دولت بودند که بعد از افطار و در آغاز مراسم سالن را ترک کردند.

این مراسم بزرگ سخنران نداشت و تنها موسیقی های بلند و دست و هورا مجلس را اداره می کرد. نه خبری از اصول جشنهای گلریزان بود و نه نحوه جذب خیرین و حفظ خیرین به درستی رعایت شد.

بسیاری از میهمانان که از راه دور آمده بودند ایستاده نظاره گر برنامه شدند و برخی هم به علت گرمای هوا و صدای نامناسب سالن را ترک کردند.

یکی از مهمترین نکات منفی این مراسم حضور زندانیان در جمع میهمانان بود که این اقدام بسیار قابل تامل و به دور از موازین امنیتی است. در میان این نوجوانان افرادی با سابقه شرارت، قتل عمد و تجاوز به عنف وجود داشتند که احتمال می رفت با یک حادثه مانند قعطی برق حوادث جبران ناپذیری رخ می داد.

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گزارش از سیدهادی کسایی زاده