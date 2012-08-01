  1. ورزش
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

داوران علی مظاهری را بازنده کردند/ پرچمدار کاروان ورزش ایران حذف شد

داوران علی مظاهری را بازنده کردند/ پرچمدار کاروان ورزش ایران حذف شد

چهارمین نماینده بوکس ایران در سی‌امین دوره بازیهای المپیک در شرایطی برابر حریفی از کوبا با رای ناعادلانه داوران بازنده شد که علی مظاهری حاضر به حضور در کنار داوران برای بالا بردن دست حریف کوبایی نشد و با اعتراض رینگ را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابتهای بوکس سی امین دوره بازیهای المپیک از ساعت 22 به وقت لندن با مبارزه پرچمدار کاروان ورزش ایران برابر "کومز لاردیوت" در وزن 91 کیلوگرم و در سالن بوکس مجموعه ورزشی اکسل پیگیری شد.

در این مبارزه علی مظاهری راند اول را با قدرت آغاز کرد و با تدبیر موفق شد مبارزه را کنترل کند و با حملات حساب شده با نتیجه 6 بر 4 حریف خود را شکست دهد. اما در راند دوم داوران این مبارزه در اقدامی عجیب علی مظاهری را با اخطار بازنده کردند تا وی با حالتی عصبانی و اعتراض نسبت به این رای رینگ را ترک کند.

مظاهری که پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود پس از رای ناعادلانه داوران حاضر به حضور در کنار داور برای بالا بردن دست حریفش نشد و به حالت اعتراض رینگ را ترک کرد.

کد مطلب 1663818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه