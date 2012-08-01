داوران علی مظاهری را بازنده کردند/ پرچمدار کاروان ورزش ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابتهای بوکس سی امین دوره بازیهای المپیک از ساعت 22 به وقت لندن با مبارزه پرچمدار کاروان ورزش ایران برابر "کومز لاردیوت" در وزن 91 کیلوگرم و در سالن بوکس مجموعه ورزشی اکسل پیگیری شد.

در این مبارزه علی مظاهری راند اول را با قدرت آغاز کرد و با تدبیر موفق شد مبارزه را کنترل کند و با حملات حساب شده با نتیجه 6 بر 4 حریف خود را شکست دهد. اما در راند دوم داوران این مبارزه در اقدامی عجیب علی مظاهری را با اخطار بازنده کردند تا وی با حالتی عصبانی و اعتراض نسبت به این رای رینگ را ترک کند.

مظاهری که پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود پس از رای ناعادلانه داوران حاضر به حضور در کنار داور برای بالا بردن دست حریفش نشد و به حالت اعتراض رینگ را ترک کرد.