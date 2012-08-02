شناگر زن آمریکایی رکورد جهان را بهبود بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی که دو روز پیش در ماده 100 متر کرال سینه مسابقات شنای المپیک 2012 لندن با فاصله بسیار کم مدال طلا را از دست داده بود این بار در مرحله نیمه نهایی 200 متر کرال سینه با زمان دو دقیقه و 20 ثانیه عنوان نخست گروه خود را به دست آورد و رکورد جهان را هم بهبود بخشید.

او رکورد قبلی جهان را که "آنامای پیرس" کانادایی در سال 2009 زمانی که هنوز مایوهای سرتاسری پلی رتان ممنوع نبود 12 صدم ثانیه ارتقا دهد.

سونی که پیش از این رکورد جهان را در المپیک 2008 پکن ثبت کرده بود امروز در فینال این ماده در حالی به مصاف حریفان خود می‌رود که رقابت آسانی در پیش خواهد داشت. نزدیک‌ترین رقیب او "ریک پدرسن" دانمارکی بیش از 2 ثانیه با او فاصله دارد.