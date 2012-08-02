به گزارش خبرگزاری مهر، این مدال‌ها بیش از 2 برابر بزرگ‌تر از مدال‌هایی است که در بازی‌های المپیک 2008 پکن به ورزشکاران برتر اهدا شد.

برای ورزشکاران این مدال ها بی‌نهایت ارزش دارند و نمی‌توان بر روی آنها قیمتی گذاشت اما اگر بخواهیم ارزش ریالی آنها را بررسی کنیم برخی از آنها 10 هزار تومان هم نمی‌ارزند!

تمام ارزش ریالی این مدال‌ها به مواد خامی است که در آنها به کار برده شده است نه اینکه اینها در رقابت‌های المپیک به بزرگان ورزش دنیا اهدا شده است.

در مدال‌های طلا در واقع تنها یک درصد طلای خالص به کار برده شده است. باقی حجم مدال 92.5 درصد نقره و 6.16 درصد مس است و ارزش آن تنها 644 دلار (یک میلیون و دویست و هشتاد هشت هزار تومان) است. در مدال نقره به جای طلا بیشتر از مس استفاده شده که ارزش تقریبی آن را به 330 دلار (660 هزار تومان) می‌رساند.

مدال برنز نیز شامل 97 درصد مس، 2.5 درصد فلز روی و 0.5 درصد فلز قلع است که ارزش آن تنها 4.70 دلار معادل تقریبی 9 هزار و چهارصد تومان است.