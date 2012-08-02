روز سیزدهم؛ دوری از ناپاکی و رسیدن به پرهیزکاری

امام جمعه موقت ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، از ماه مضان به عنون ماه تطهیر قلب و پاک شدن از گناهان یاد کرد و گفت: توجه و عمل به این دعا، ما را به سمت بهره برداری بیشتر از ماه مبارک رمضان سوق می دهد.

دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

اَللّهُمَّ طَهِّرنی فیهِ مِنَ الدَّنَسِِ وَالأَقْذارِ، وَ صَبّرنی فیهِ عَلى کائِناتِ الأَقْدارِ، وَ وََفِّقنی فیهِِ لِلتُّقى وَ صُحْبَهِ الاَبْرارِ، بِعَوْنِکَ یا قُرَّهَ عَیْنِِ المَساکینَ.

ای خداوند، در این روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدر خودت صبر و تحمل عطا کن و بر تقوا و پرهیزکاری و مصاحبت نیکوکاران موفق دار؛ به یاری خودت، ای مایه شادی و اطمینان خاطر مسکینان.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهرانافزود: اولین درخواست ما در این دعا این است که "خدایا در این روز مرا از پلیدی و کثافات پاک کن"؛ ماه رمضان، ماه پاک شدن و ماه تطهیر قلبها و ماه دور شدن از زشتیهاست؛ آن چیزی که انسان را آلوده و ظاهر و باطن انسان را گرفتار می کند، گناه است.

گناه در باطن و ظاهر انسان تأثیر می گذارد

وی بیان کرد: بسیاری از گناهان که امری باطنی است، در ظاهر انسان نیز پدیدار می شود، بسیاری از گناهان حتی در چهره و رنگ صورت انسان اثر می گذارد، همان طور که عبادات، اثر مثبت در انسان دارد.

حجت الاسلام محمودی افزود: اگر بخواهیم خود را شستشو داده و از زشتیها و پلیدیهای باطنی و ظاهری پاک کنیم، بهترین زمان انجام این کار ماه مبارک رمضان است.

وی با بیان اینکه "ماه رمضان، ماه خالص شدن، تزکیه و تطهیر است"، یادآور شد: همان گونه که جسم نیازمند تطهیر است و آلودگیهای ظاهری اش را تطهیر می کنیم، باطن نیز باید به وسیله عبادت، روزه، دعا، توسل و توجه پاکیزه شود؛ قطعا این سعادت در باطن در بسیاری از زیبایی های ظاهر اثر می گذارد.

صبر و تحمل در برابر قضا و قدر الهی نعمت بزرگی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهرانبا اشاره به بخش دیگری از دعا با مضمون "خدایا مرا در حوادث خیر و شر قضا و قدرت، صبر و تحمل عطا کن"، افزود: صبر و تحمل در برابر قضا و قدر الهی نعمت بزرگی است.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد، تحمل سختی و مشکلات را ندارند؛ مقام صبر، مقام والایی است؛ بسیاری از آیات شریفه قرآن ما را به سوی صبر دعوت می کند.

اقسام صبر

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: صبر چندین قسم دارد که یکی از آنها صبر بر معصیت است؛ شیطان، انسان را به انجام بسیاری از گناهان فرا می خواند که باید از انجام آنها دوری کرد و نسبت به آنها صبر داشت.

وی اضافه کرد: صبر بر طاعت نیز یکی از موارد این صفت است؛ طاعت خدا صبر لازم دارد؛ به طور مثال ماه مبارک رمضان امسال مصادف با تابستان شده و هوا گرم است، روزه گرفتن نیز مشکلاتی دارد، در اینجا نیز باید صبر کرد.

طاعت خداوند و دوری از معصیت نیازمند صبر است

حجت الاسلام محمودی با اشاره به اینکه "بایستی هم در برابر معصیت صبر داشت و هم در برابر طاعت پروردگار صبور بود"، تصریح کرد: زندگی دارای فراز و نشیب، سختی، بیماری و سلامتی، جوانی و پیری است؛ انسان برای راحتی به دنیا نیامده، دنیا جایی است که با گرفتاریها گره خورده، انسانها به دنیا آمده اند تا امتحان شوند.

وی افزود: با صبر معلوم می شود که بندگان خالص و مخلص خدا چه کسانی هستند، لذا مصیبت برای انسان پیش می آید؛ انسان مؤمن آن کسی است که به قضا و قدر الهی صابر باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه در فراز دیگر دعا می خوانیم که "خدایا توفیق بده که در این روز تقوا داشته و با نیکوکاران همنشین باشم"، گفت: در سوره مبارکه بقره، خداوند می فرماید: " ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شد، همان گونه که بر پیشینیان نوشته شد؛ شاید باتقوا بشوید".

مسلمان کسی است که در برابر امر خدا تسلیم شود

وی افزود: روزه مقدمه تقواست؛ ما مسلمان و شیعه هستیم، باور به خدا و پیغمبر(ص) داریم، هر چه آنها گفته اند باید بدان عمل کنیم؛ مسلمان یعنی کسی که در برابر امر خدا تسلیم است، آنچه که امر خداست، اطاعت کند و آنچه نهی خداست از آن تحریم بشود.

تقوا محدودیت نیست، مصونیت است

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: مقام تقوا دریچه های حقیقت را به روی انسان باز می کند؛ تقوا محدودیت نیست، مصونیت است.

وی ادامه داد: تقوا به انسان آزادی می دهد؛ بدترین اسارت، اسارت هوای نفس است؛ بیچاره آن کسانی هستند که اسیر خواهشهای نفسانی هستند؛ انسان با تقوا، بنده خدا و آزاد است.

حجت الاسلام محمودی اظهار داشت: تقوا برکاتی از جمله نجات از مشکلات، بصیرت و روشن بینی، مصونیت و ... دارد.

در زندگی انسان با تقوا ترس و اندوهی نیست

وی افزود: در زندگی انسان با تقوا ترس و اندوهی نیست، تمام برکات شامل حالش می شود و در نهایت، گناهانش آمرزیده خواهد شد و پاداش بهشتی را دریافت می کند.

امام جمعه موقت ورامین با تأکید بر اینکه "از خدا بخواهیم متقی و با خوبان همنشین باشیم"، بیان کرد: در تعالیم قرآن و مکتب اهل بیت(ع) در مورد همنشین توصیه شده است؛ به جوانها و خانواده ها، توصیه شده همنشین سالم داشته باشید.

وی ادامه داد: باید با کسی همنشین بود که وقتی به او نگاه می کنید به یاد خدا بیفتید و بر کمالات شما بیفزاید.

همنشینی با انسان گناهکار ارزشهای اخلاقی را کمرنگ می کند

حجت الاسلام محمودی عنوان کرد: با انسان دروغگو، حسود و بخیل نباید همنشین شویم زیرا به مرور زمان و در گذر دوران، ارزشهای اخلاقی ما را کمرنگ می کند.

وی ادامه داد: از خدا بخواهیم فرازهای نورانی دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان در حق همه ما مستجاب شود تا در پیشگاه خداوند متعال رو سفید باشیم.