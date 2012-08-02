ششمین جشن گلریزان در پاکدشت/ 260 میلیون تومان برای آزادی 40 زندانی غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که شامگاه چهارشنبه مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان در تالار رضا پاکدشت برگزار شد، قربانعلی مقبلی فرماندار، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهرستان، رحیم علیش پور داداستان و رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان، عین الله تاجیک معاون سیاسی امنیتی فرماندار، فریبرز بشیری معاون عمرانی و محمد امامی معاون برنامه ریزی فرمانداری، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای پاکدشت، شریف آباد و فرون آباد، نجفی بخشدار مرکزی، باقری رئیس دادگستری شهرستان و جمعی از مردم خیر و مؤمن شهرستان حضور داشتند.

این همایش توسط انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پاکدشت و با مساعدت فرمانداری، شوراهای اسلامی شهر و سایر ادارات منطقه برپا شد.

260 میلیون تومان برای آزادی 40 زندانی غیرعمد

در این جشن گلریزان، مبلغ 260 میلیون تومان اهدا شد که 50 میلیون تومان توسط شوراهای اسلامی و شهرداری های شریف آباد، فرون آباد و پاکدشت، بخشداری های مرکزی و شریف آباد به همراه فرمانداری شهرستان پاکدشت برای آزادی 40 زندانی غیرعمد اهدا شد.

یک واحد اداری به ارزش 70 میلیون تومان نیز توسط برادران نوروزی و گودرزی به انجمن حمایت از زندانیان پاکدشت اهدا شد که به عنوان دفتر انجمن حمایت از زندانیان پاکدشت معرفی شد.

خیران دیگری به نامهای امرجی 50 میلیون تومان، بنویدی 20 میلیون تومان، پارسا 10 میلیون تومان و دو خیر که سه میلیون تومان اهدا کردند، در این امر خداپسندانه شرکت کردند.

جمعی از اصناف و صنعتگران شهرستان پاکدشت نیز مبلغی در حدود 54 میلیون تومان به این امر خیرخواهانه اهدا کردند که ارقامی قابل توجه و حدود دو برابر و نیم سال گذشته به ثبت رسید.

به گفته مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت، در سال گذشته مبلغی در حدود 100 میلیون تومان کمک نقدی در پنجمین جشن گلریزان جمع آوری شد و حدود 15 نفر از زندانیان آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.