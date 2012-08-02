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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۳۶

500 هزار شغل ایجاد می شود؛

ایجاد قطب مالی بین المللی در مالزی/ جذب8 میلیارد دلار سرمایه خارجی

ایجاد قطب مالی بین المللی در مالزی/ جذب8 میلیارد دلار سرمایه خارجی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دولت مالزی قصد دارد با اجرای طرح منطقه ویژه مالی کوالالامپور این کشور را به قطب فعالیت های اقتصادی و مالی بین المللی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، نخست وزیر مالزی در مراسم آغاز رسمی این طرح در کوالالامپور، گفت: با اجرای این طرح اقتصادی پیش بینی می شود 26 میلیارد رینگیت (بیش از 8 میلیارد دلار) سرمایه خارجی را جذب کند.

نجیب رزاق با بیان اینکه در فاز نخست این طرح 3.5 میلیارد رینگیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب این پروژه خواهد شد ، افزود: با استقرار 250 شرکت مالی بین المللی در این منطقه 500 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

نخست وزیر مالزی ضمن تاکید بربازنگری بروکراسی اداری فعالیت های مالی و اقتصادی ، گفت: دولت به ویژه در حوزه بانکداری و امور مالی اسلامی در تلاش است تسهیلاتی را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: دولت مالزی متعهد است که زمینه تسهیل مشارکت سرمایه گذاران در بازار مالی اسلامی را نیز فراهم نماید .

این پروژه که عنوان آن از "مرکز مالی کوالالامپور" به "تون رزاق" نام نخست وزیر اسبق مالزی و پدر نخست وزیر فعلی مالزی تغییر پیدا کرده است در زمینی به وسعت 28 هکتار و در نزدیکی مرکز شهر کوالالامپور احداث خواهد شد.
 

کد مطلب 1663834

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