ایجاد قطب مالی بین المللی در مالزی/ جذب8 میلیارد دلار سرمایه خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، نخست وزیر مالزی در مراسم آغاز رسمی این طرح در کوالالامپور، گفت: با اجرای این طرح اقتصادی پیش بینی می شود 26 میلیارد رینگیت (بیش از 8 میلیارد دلار) سرمایه خارجی را جذب کند.

نجیب رزاق با بیان اینکه در فاز نخست این طرح 3.5 میلیارد رینگیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب این پروژه خواهد شد ، افزود: با استقرار 250 شرکت مالی بین المللی در این منطقه 500 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

نخست وزیر مالزی ضمن تاکید بربازنگری بروکراسی اداری فعالیت های مالی و اقتصادی ، گفت: دولت به ویژه در حوزه بانکداری و امور مالی اسلامی در تلاش است تسهیلاتی را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: دولت مالزی متعهد است که زمینه تسهیل مشارکت سرمایه گذاران در بازار مالی اسلامی را نیز فراهم نماید .

این پروژه که عنوان آن از "مرکز مالی کوالالامپور" به "تون رزاق" نام نخست وزیر اسبق مالزی و پدر نخست وزیر فعلی مالزی تغییر پیدا کرده است در زمینی به وسعت 28 هکتار و در نزدیکی مرکز شهر کوالالامپور احداث خواهد شد.

