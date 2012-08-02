به گزارش خبرنگار مهر، شیروان به عنوان دومین شهر خراسان شمالی فارغ از مشکلات اقتصادی و اجتماعی با برخی از مشکلات خاص فرهنگی نیز دست و پنجه نرم میکند.
مشکلاتی خاص مانند تعداد فراوان قلیان سراها و برآمدن دود و صدای قلیان از کوچه پس کوچههای شهر، فراوانی مزاحمتهای خیابانی و یا وجود بازار از هر نظر آزاد پرنده فروشی و سروری کبوتربازان در پشت بامهای منازل.
وقتی کبک پرنده فروشها خروس میخواند
این روزها کبک پرنده فروشیهای شیروان خروس میخواند، البته نه به خاطر رونق کار و بار و سکه شدن بازار، بلکه بیشتر به علت این موضوع که کسی کاری به کارشان ندارد و آنها بدون مجوز و پروانه کسب، در این اوضاع فعلی اقتصاد، کسب و کاری نصفه و نیمه دارند.
البته لازم است کمبود نظارت مسئولین بهداشتی شیروان را نیز بر مجموعه آزادیهای پرنده فروشیهای شیروان اضافه کرد.
در این میان برخی پرنده فروشیهای موجود در شیروان پیش دستی کرده و نسبت به دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم اقدام کردهاند، اما مشکل حاد مردم در خیابان حکیم شیروان و بازار از هر نظر آزاد کبوتر فروشی است.
در این محل که جزء اماکن بافت فرسوده شهری شیروان محسوب میشود، پرنده فروشیها در مغازههایی که سابق بر این منزل مسکونی بوده و هم اکنون بیشتر به خرابه شباهت دارند، اقدام به فروش پرنده و کبوتر میکنند و دمدمه های غروب، بازار مکارهای درست میشود که شنیدن آن هیچ گاه مانند دیدنش نمیشود.
در این زمان خیل عظیم جوانان و نوجوانان بیکار و کبوترباز شیروانی در این محل تجمع کرده و ضمن معامله کبوتر و دیگر پرندگان، تقریبا اجازه حضور هیچ جنبنده نامحرمی را از محل نمیدهند.
حال با وجود این شرایط نامساعد، این موضوع را در نظر بگیرید که در این محل در سالهای جاری مجتمعهای 50 واحدی مسکونی احداث شده و خانوادههایی که ساکن این مجتمعها هستند، از دست کبوتربازان و جوانان و نوجوانان بیکاری که غالبا رفتارهای اجتماعی نامناسبی نیز دارند چه اذیت و آزارهایی که نمیکشند.
یکی از بانوان ساکن این مجتمع در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در ساعات نزدیک غروب بیرون رفتن بانوان و خردسالان از مجتمع مسکونی تقریبا غیرممکن میشود، چراکه در تمام این منطقه کبوتربازان و جوانان بیکار حضور دارند و غالبا نیز برای عابرین مزاحمتهای گوناگونی درست میکنند.
وی که خود را محمدی معرفی کرد، افزود: در این زمان شرایط به گونهای است که به نظر من باید هنگام خروج از منزل و قبل از ورود به کوچه با گفتن «یاالله» بلند کبوتربازان را از ورود یک آدم غریبه به داخل کوچه مطلع کنیم.
صفایی یکی دیگر از ساکنین این مجتمع است، او در مورد مزاحت کبوترفروشی های این خیابان گفت: مردم محله در واقع چوب بی مسئولیتی و اهمال کاری مسئولین مربوطه را میخورند.
وی افزود: جمع آوری و یا ساماندهی مراکز پرنده فروشی موجود در این خیابان موضوع سختی نیست که مسئولین از عهده آن بر نیایند، بلکه به نظر میرسد کسی اهمیتی به سلامت بهداشت و سلامت روان ساکنان این منطقه نمیدهد.
مرغ پرنده فروشها یک پا دارد
رئیس مجمع امور صنفی شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در شیروان تنها 7 پرنده فروشی دارای پروانه کسب و مجوز وجود دارد که آنها نیز غالبا مسائل بهداشتی و اجتماعی مورد نظر را رعایت میکنند.
مهدی باقری اظهار داشت: مشکل اصلی، پرنده فروشهای غیرمجاز است که بدون مجوز و بدون رعایت مسائل بهداشتی اقدام به فروش پرنده و کبوتر میکنند.
وی افزود: موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف پرنده فروشهای غیرمجاز موجود در شیروان در دستور کار این مجمع بوده و ظرف مدت یک هفته آینده، ساماندهی این مراکز آغاز میشود.
باقری با بیان اینکه به هیچ کدام از پرنده فروشهای خیابان حکیم پروانه کسب تعلق نمیگیرد، تصریح کرد: این منطقه کاربری مسکونی داشته و برای راه اندازی پرنده فروشی در این خیابان پروانه کسب صادر نمیشود.
وی افزود: متاسفانه به علت بیکاری، مسائل فرهنگی و یا دیگر مسائل موجود، جوانان و نوجوانان شیروانی از کبوتر بازی و نگهداری پرنده استقبال زیادی میکنند و ساماندهی و کنترل این اوضاع نیز نیازمند همکاری و هماهنگی چندین دستگاه مختلف است.
گناه است ار کنی بر مرغشان کیش!
به نظر میرسد تا زمان ساماندهی پرنده فروشیهای موجود در شیروان، ساکنین این شهر باید با مزاحمتهای جورواجور اطراف محل زندگی خود بسوزند و بسازند، آنان میدانند که در نبود دستگاههای نظارتی و عوامل بازدارنده آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت و از طرف دیگر نیز به علت جولان آزادانه فروشندگان، حالا حالاها کسی جرئت نمیکند مرغ این پرنده فروشها را کیش کند.
نظر شما