به گزارش خبرنگارمهر، پیش از این قرار بود بخشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که یکی از معروفترین و بزرگترین هنرستان‌های تاریخی کشور که مرکز پروش هنرمندانی چیره دست به شمار می‌رود به صورت موقتی میزبان اداره شهرستانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بزرگانی چون استاد فرشچیان، پورصفا، رستم شیرازی و ... درس خوانده‌اند و در واقع این هنرستان مهد پرورش بزرگان این مرز و بوم است.

اما مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری نمایشگاه قرآن در جمع خبرنگاران در انتقاد به انتقال اداره شهرستانهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه این انتقال منتفی شد و با مساعدت استانداری اصفهان مکان ثابتی برای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اصفهان در اختیار قرار خواهد گرفت.

محمود شالویی ادامه داد: قبل از اینکه استانداری اصفهان در این زمینه با ماهمکاری داشته باشد قرار بر این بود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اصفهان به صورت موقت به قسمت اداری هنرستان هنرهای زیبا اصفهان انتقال یابد تا مکان ثابتی را ایجاد نماییم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با عنایت استانداری اصفهان بنا بر این شد که یکی از ساختمان‌های متعلق به استانداری به صورت ثابت در اختیار این ما قرار گیرد و استقرار موقت در هنرستان هنرهای زیبا منتفی شد.

شالویی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت وجود اداره شهرستانهای فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان نیز اشاره‌ای داشت و یادآور شد: با در اختیار قرار دادن مکان ثابت برای این اداره در آینده نیز دغدغه‌های استقرار موقت این اداره و انتقال‌‌های بعدی نیز وجود ندارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود نیز تصریح کرد: زمانی که اعلام شد بخش اداری هنرستان هنرهای زیبا به صورت موقت در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اصفهان خواهد گرفت این سوء تفاهم ایجاد شد که کل این هنرستان می‌خواهد به مجموعه اداری تبدیل شود در صورتی که اصلا این گونه نبود.

شالویی اظهار داشت: اساسا چنین قصدی نداشته کما این که در مراسم هفتادمین سال تاسیس هنرستان هنرهای زیبا نیز حضور داشتم و امکان نداشت و ندارد که چنین تصمیمی را بگیرم.