خوشه صنعتی بسته بندی در استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی استان قزوین چهارشنبه شب در سالن باغستان قزوین تشکیل جلسه داد.



در این جلسه که مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، عبدالقهار ناصحی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند در خصوص ایجاد خوشه صنعتی بسته بندی در استان بحث و تبادل موافقت شد.



عبدالقهار ناصحی در این جلسه گفت: صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشخصه های نیروی انسانی، نوع تکنولوژی، انتقال دانش فنی،‌ حجم فروش، عملکرد انفرادی و حجم سرمایه گذاری و عملکرد انفرادی دارای مشکلاتی است که اییجاد خوشه های صنعتی می تواند این مشکلات را کمتر کند.



وی افزود: واحدهای با کمتر از 50 نفر نیروی انسانی کوچک تلقی می شوند و این واحدها در کاهش فقر، توسعه و اشتغال پایدار، ایجاد محصولات جدید و نوآوری نقش موثری دارند.



ناصحی بیان کرد: علیرغم مزایایی که در صنایع کوچک وجود دارد اما مشکلاتی نیز در این واحدها وجود دارد که از جمله بدلیل پراکندگی و وجود محدودیت های مختلف از تسهیلات اعتباری کمتری برخوردار می شوند و زمینه آموزش و مهارت آنها کمتر است.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: یک دیدگاه انتظار کمک مستقیم دولت به این بنگاهها را برای حل مشکلات ضروری می داند تا با بررسی تک تک واحدها مشکلات حل شود و دیدگاه دیگر معتقد است از یک منظر باید تسهیل کننده ای تعریف و به صورت غیر مستقیم این مسائل حل شود.



ایجاد خوشه صنعتی حلال مشکلات صنایع کوچک



ناصحی یادآورشد: ‌یکی از روشهای موقت حل مشکلات صنایع کوچک و متوسط ایجاد خوشه های صنعتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده و به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه ای می تواند موجب نتایج ارزشمندی شود.



وی افزود:‌ در حال حاضر شرکتهای کوچک با یکدیگر ارتباطی ندارند و کارآفرینان همدیگر را نمی شناسند و به دلیل عدم ارتباط با شرکتهای مشاوره ای رقابتها متمرکز و بر اساس قیمتهاست و نوآوری هیچ نقشی ندارد.



ناصحی گفت:‌ با راه اندازی خوشه های صنعتی تلاش خواهد شد تا تولید به حداکثر ظرفیت برسد و رشد کسب و کار هم با اتکاء به نوآوری محقق شده و با افزایش فرصتهای سرمایه گذاری و کار، تهدیدها نیز کمتر می شود و تولیدکنندگان می توانند خود را براحتی با تغییرات بازار هماهنگ کرده و زمینه هم افزایی و یادگیری را افزایش دهند.



این مسئول تصریح کرد: ایجاد خوشه های صنعتی اعتماد سازی بین تولیدکنندگان را بیشتر کرده و به توسعه کسب و کار هم کمک می کند و با استفاده از مدلهای زنجیره ای می توان ضمن برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و اعزام تیم های کارشناسی به افزایش مهارتهای تولیدکنندگان هم کمک کرد.



ناصحی بیان کرد: با اعزام گروهی تولیدکنندگان صنایع کوچک در خوشه های صنعتی به بازدیدهای صنعتی داخل و خارج از کشور می توان زمینه تقویت اعتماد بین تولیدکنندگان و انجام فعالیت های مشترک برای توسعه رونق اقتصادی واحدها را فراهم کرد.



در ادامه مجری طرح خوشه های صنعتی گزارشی از ویژگی های این طرح ارائه کرد.