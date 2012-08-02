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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۸

در جشن گلریزان امسال/

18 زندانی از ندامتگاه اردکان آزاد می شوند

18 زندانی از ندامتگاه اردکان آزاد می شوند

اردکان - خبرگزاری مهر: فرماندار اردکان از آزادی 18 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از ندامتگاه اردکان در جشن گلریزان امسال خبر داد.

احمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادی 18 زندانی جرایم غیرعمد در جشن گلریزان امسال اظهار داشت: در این جشن گلریزان این تعداد از مددجویان اردکانی که در پرداخت دیه، مهریه و نفقه از توانایی مالی لازم برخوردار نیستند با مجموع بدهی هشت میلیارد و 800 میلیون ریال آزاد می شوند و به آغوش گرم خانواده های خود بازمی گردند.

فرماندار اردکان اضافه کرد:در سال گذشته نیز 10 نفر از زندانیان با بدهی 400 میلیارد ریال با همت و همراهی خیرین و گذشت شکات آزاد شدند.

وی بیان داشت: این افراد از زندانیان جرایم غیرعمد هستند که ناخواسته گرفتار شده اند و امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم و خیرین زمینه آزادی تمامی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود و آسیب هایی که متوجه این افراد و خانواده آنان است نیز کاهش یابد.

کمالی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان گفت: کاری که هر سال توسط ستاد دیه استان یزد و با همیاری و مشارکت مسئولان شهرستان ها و خیرین انجام می شود و آزادی جمعی از زندانیان آبرومند و گرفتار و همچنین شادمانی خانواده آنان را به دنبال دارد، ارزشمند، زیبا و الهی است و از برکات این ماه پرخیر و برکت محسوب می شود.

در حال حاضر 174 زندانی مالی غیرعمد در استان یزد وجود دارد و برای آزادی آنها از زندان به 163 میلیارد ریال کمک مالی نیاز است.

کد مطلب 1663839

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