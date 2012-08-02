18 زندانی از ندامتگاه اردکان آزاد می شوند

احمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادی 18 زندانی جرایم غیرعمد در جشن گلریزان امسال اظهار داشت: در این جشن گلریزان این تعداد از مددجویان اردکانی که در پرداخت دیه، مهریه و نفقه از توانایی مالی لازم برخوردار نیستند با مجموع بدهی هشت میلیارد و 800 میلیون ریال آزاد می شوند و به آغوش گرم خانواده های خود بازمی گردند.

فرماندار اردکان اضافه کرد:در سال گذشته نیز 10 نفر از زندانیان با بدهی 400 میلیارد ریال با همت و همراهی خیرین و گذشت شکات آزاد شدند.

وی بیان داشت: این افراد از زندانیان جرایم غیرعمد هستند که ناخواسته گرفتار شده اند و امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم و خیرین زمینه آزادی تمامی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود و آسیب هایی که متوجه این افراد و خانواده آنان است نیز کاهش یابد.

کمالی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان گفت: کاری که هر سال توسط ستاد دیه استان یزد و با همیاری و مشارکت مسئولان شهرستان ها و خیرین انجام می شود و آزادی جمعی از زندانیان آبرومند و گرفتار و همچنین شادمانی خانواده آنان را به دنبال دارد، ارزشمند، زیبا و الهی است و از برکات این ماه پرخیر و برکت محسوب می شود.

در حال حاضر 174 زندانی مالی غیرعمد در استان یزد وجود دارد و برای آزادی آنها از زندان به 163 میلیارد ریال کمک مالی نیاز است.