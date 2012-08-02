مظاهری حذف شد/ ناداوری در حق بوکسور کرمانشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مظاهری بامداد امروز پنج شنبه به وقت ایران در قالب مسابقات بوکس سی امین دوره المپیک در شهر لندن در وزن منفی 91 کیلو و در وزشگاه اکسل به مصاف حریف کوبایی خود رفت.

مظاهری راند اول مسابقه را خوب شروع کرد و توانست حریف خود را با نتیجه شش بر چهار شکست دهد اما در راند دوم با اخطار داور، بازنده اعلام شد و از مسابقات حذف شد.

وی که از رای داور به شدت ناراضی بود در زمان اعلام نتیجه و بالا بردن دست حریف کوبایی توسط داوران، به نشانه اعتراض و با حالتی عصبانی از رینگ مسابقه خارج شد.