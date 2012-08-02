  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

اخبار المپیک/

مظاهری حذف شد/ ناداوری در حق بوکسور کرمانشاهی

مظاهری حذف شد/ ناداوری در حق بوکسور کرمانشاهی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: علی مظاهری بوکسور کرمانشاهی تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران در مسابقه امروز خود در برابر حریف کوبایی خود باخت و از مسابقات حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مظاهری  بامداد امروز پنج شنبه به وقت ایران  در قالب مسابقات بوکس سی امین دوره  المپیک در شهر  لندن در وزن منفی 91 کیلو و در وزشگاه اکسل به مصاف حریف کوبایی خود رفت.

مظاهری راند اول مسابقه را خوب شروع کرد و توانست حریف خود را با نتیجه شش بر چهار شکست دهد اما در راند دوم با اخطار داور، بازنده اعلام شد و از مسابقات حذف شد.

وی که از رای داور به شدت ناراضی بود در زمان اعلام نتیجه و بالا بردن دست حریف کوبایی توسط داوران، به نشانه  اعتراض و با حالتی عصبانی از رینگ مسابقه خارج شد.

کد مطلب 1663840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه