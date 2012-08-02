به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت در هفته جاری با تشریح دستورات جدید وزیر نفت برای مقابله با دور جدید تحریم‌های نفتی از تولید بومی و ملی لیسانس 19 قلم کالای پرمصرف در صنعت نفت و گاز کشور خبر داد و گفت: به‌زودی تولید بومی 52 کاتالیست وارداتی پتروشیمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه به رعایت تعریف جهانی از بیکاری و شاغل دانستن افراد با 1 ساعت کار در هفته اصرار داریم، گفت: نرخ بیکاری، از شاخص هایی است که هنوز برای آن تعریف بومی ارائه نشد.

خبرگزاری مهر جزئیات طرح مجلس برای "حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی" را در 9 ماده منتشر کرد که در صورت تصویب، اختصاص ارز با نرخ مرجع (دولتی) فقط برای کالاهای اساسی و استراتژیک محدود می‌شود.

شرایط ثبت نام مسکن ویژه شهر تهران از اواخر این هفته اعلام و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از عید فطر انجام می‌شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می‌گیرند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی، اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم صرفا در مواقعی که عبارت "ارزمرجع" درج شده باشد را ابلاغ کرد.

باقی‌ماندن شرایط نامتعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و سخت‌تر شدن ورود کارجویان به مشاغل رسمی باعث ایجاد بازارهای غیررسمی، مشاغل کاذب، فاقد شناسنامه و فعالیت‌های زیرزمینی تا 25 درصد بازار کار شده است.

در پی استعفای پیمان نوری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرحیم احمدوند معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی شد.

قیمت آپارتمان در شمال تهران با فاکتورهای مختلفی تعیین می‌شود که هرکدام از این ویژگی ها می‌تواند قیمت را تا دو برابر افزایش دهد.

روسیه با استفاده از ذخایر قطب شمال قصد توسعه امپراطوری گاز و شکست انحصار قطر در بازار جهانی LNG را دارد و در آستانه کشمکش این دو غول بزرگ گازی،ایران با ذخایر گاز پارس‌جنوبی به بازیگر چراغ خاموش بازار جهانی LNG تبدیل خواهد شد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه قیمت 100 دلار برای هر بشکه قیمتی عادلانه برای طلای سیاه است، اعلام کرد: با توجه به افزایش بهای نفت خام به بیش از 100 دلار، برگزاری نشست فوق العاده اعضای اوپک منتفی شده است.

افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نه تنها باعث ایجاد پدیده"تورم شغلی"و انباشت تقاضا برای کار در برخی رشته‌ها شده است بلکه تاخیر کارجویان در ورود به بازار کار نیز موجب ادامه موج بیکاری تا سال 94 خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی را در سه بخش خرید ارز، فروش ارز و مقررات مربوط به حساب‌های ارزی به سیستم بانکی ابلاغ کرد.

آیا باید با ارز مرجع 1226 تومانی برای همیشه خداحافظی کرد، باید منتظر ماند و دید دولتمران اقتصادی سرانجام چه نسخه‌ای برای ارز خواهند پیچید ولی حداقل انتظار از آنان این است که در این باره سراسیمه و شتابزده تصمیم‌گیری نکنند.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه پزشکان و اساتید دانشگاه از گروه‌هایی هستند که طبق تعریف سازمان جهانی کار می‌توانند با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب شوند، گفت: مبنای کار ما در اعلام آمارهای بیکاری، خوداظهاری افراد است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از چند نرخی شدن ارز گفت: سال‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز در کشور بودیم اما هم‌اکنون ارز 6 نرخی به راحتی در بازار قابل خرید و فروش است.

وزیر نیرو با اعلام برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای حل مشکل جیره‌بندی آب در برخی از شهرها، گفت: تعداد شهرهای دارای نوبت‌بندی به کمتر از 10 شهر رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با تشریح جزئیات بیشتر از اکتشافات نفتی ایران در درای خزر از آغاز شمارش معکوس برای حفاری دومین چاه توصیفی در این منطقه خبر داد و اعلام کرد: ایران مرغوب ترین نفت جهان را در خزر کشف کرده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در روز چهارشنبه به 745 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 743 هزار تومان رسیده، ضمن اینکه قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم 371 هزار و 500 تومان و قیمت هر ربع سکه نیز 188 هزار تومان است.