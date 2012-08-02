مسعود قانعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: وظیفه ما پیگیری پروژه های مصوب شده و اجرای آنها در طول سال است.

قانعی فرد با اشاره به اینکه: مردم در روستاهای دور و نزدیک چشم انتظار احداث و تکمیل راه های روستایی، طرح های هادی، پروژه های آبرسانی و بهداشتی و آموزشی هستند افزود: ادارات تلاش کنند و اعتبارات لازم را از استان پیگیری کنند.

وی با انتقاد از برخی ادارات در خصوص عدم جذب اعتبارات سال گذشته خاطرنشان کرد: مقرر شده بود تا ادراتی که به تعهدات خود در رابطه با جذب اعتبارات عملکرد ضعیف داشتند در سال جدید با عدم تخصیص اعتبار تنبیه شوند اما شرایط به گونه ای رقم خورد که در پایان دولت خدمت گذار دهم همه برای تکمیل و بهره برداری از طرح ها و پروژه های نیمه تمام هم پیمان شده اند.

فرماندار شهرستان میناب تاکید کرد: ادارات میناب در اسرع وقت پروژه های سال گذشته خود را به فرمانداری اعلام کنند و مشکلات و موانع پیش رو را پیگیری کنند.

وی از طرح مهر ماندگار به عنوان یک طرح عظیم در دولت دهم نام برد و بیان داشت: برای این مهم و تکمیل پروژه های مهر ماندگار در شهرستان بیش از پیش نیاز به پیگیری دستگاه های مربوطه است.

فرماندار میناب از پروژه محور ارتباطی میناب جاسک و خط آبرسانی زهوکی به بندزرک به عنوان پروژه های مهر ماندگار در میناب نام برد.

قانعی فرد افزود: پروژه باند دوم بلوار آل محمد که حدود 18سال از آغاز عملیات احداث آن می گذرد در رایزنی های صورت گرفته در استانداری بررسی و شش میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه اختصاص داده شد.

وی همچنین از بررسی روند تکمیل محور بلوار رسالت به زهوکی خبرداد و عنوان کرد: پروژه باند دوم میناب تا سه راهی موفق به تامین اعتبار 70 میلیارد ریالی شد و امید است تا پایان دولت دهم این پروژه به بهره برداری برسد.

قانعی فرد گفت : آب اولویت اول استان است و در کمیته برنامه ریزی رقم قابل توجهی برای تامین آب شهرستان میناب درنظر گرفته شده است تا آب سد استقلال برای تامین آب بندر عباس اختصاص یابد.

فرماندار شهرستان میناب افزود: درست است که اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما باید توجه داشت که اعتبارات سال 90 نسبت به سال 89 از جهش چشمگیری برخوردار بود.