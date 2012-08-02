موج مخالفت ها با جدایی ری از پایتخت / استاندار به شورا می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته با تغییر دوباره برخی از شهرداران مناطق تهران آغاز شد.

محمد باقر قالیباف در مراسم تودیع و معارفه شهرداران منطق 2 ، 9 و 16 گفت: در مدیریت اسلامی باید به مردم پاسخگو باشیم. باید بدانیم وقتی می توانیم به مردم پاسخگو باشیم که با آنان رفتار صادقانه اشته باشیم، اگر مدیری قول بی ربطی داد و با مردم صادقانه برخورد نکرد مجبور به فرار از مردم می شود و مسئولی که از مردم فرار کند در مدیریت علوی جایی ندارد.

شنبه 7 مرداد، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از رونمایی از ایستگاههای هوشمند اتوبوس در پایتخت خبر داد و در تشریح جزئیات این ایستگاهها گفت: مسافرین از داخل ایستگاه می‌توانند زمان ورود اتوبوسهای بعدی را متوجه شوند و روی اتوبوس GPS نصب شده است و در بعضی از ایستگاههای مهم نیز کامپیوترهای ایستاده نصب می‌کنیم تا اطلاعات مربوط به زمان رسیدن اتوبوسها به همراه مسیریاب در معرض دید مسافران قرار گیرد تا آنها قادر به انتخاب مسیر بعدی باشند. در واقع مردم پای این کامپیوتر می‌روند و اطلاعات سفر را از داخل این کامپیوتر‌های ایستاده دریافت می‌کنند.

یکشنبه 8 مرداد، مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: تاکنون 128 کیلومتر از خطوط مترو با بیش از 79 ایستگاه به بهره برداری رسیده و حدود 100 کیلومتر دیگر نیز در دست اجرا است.

در این روز اعضای شورای شهر تهران برای چندین بار در ماه گذشته موضوع تخریب باغات بزرگ پایتخت را در دستور کار خود قرار داده و رئیس شورای شهر تهران نیز د این رابطه پیشنهاد بازنگری طرح تفصیلی برای نجات باغات پایتخت را داد و گفت: کسانی که مجوز باغ مسکونی دارند در صورتی پایان کار دریافت می کنند که 70 درصد باغ را احیاء و حفظ کنند.

علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران که به دلیل پاسخ به اعتراض برخی از اعضای شورا مبنی بر تغییر وضعیت تعدادی باغ در منطقه ازگل در جلسه حضور داشت گفت: علت تخریب باغات مطرح شده ، کم آبی ، پراکنده بودن باغات، رها شدن برخی از این باغات توسط مالکین عدم رسیدگی منظم و مرتب از سوی مالکین بوده است که منجر به خشک شدن تعداد زیادی از درختان این گونه باغات شده است.

مختاری علت دیگر از بین رفتن درختان این باغات را مربوط به نوع و سن درختان دانست و گفت: اکثر درختان این باغات درختان میوه بوده اند که با گذر زمان از نظر کشاورزی مثمر نیستند وباید برای تغییر وضعیت آنها تصمیم دیگری گرفته شود.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه افراد سودجو در تخریب باغات نقش به سزای دارند خاطر نشان کرد: اکنون 535 پرونده تخریب باغات در قوه قضاییه وجود دارد که از طریق مراجع ذی صلاح باید تصمیم گیری شود .

دوشنبه 9 مرداد، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از مشکلات رانندگان تاکسی گفت که تاکسیهای خود را برای نوسازی اسقاط کرده اند، مبلغ 10 میلیون تومان به حساب خودرو ساز واریز کرده و هر ماه قسط وامهای دریافتی را پرداخت می کنند اما هنوز خودرو ساز تاکسی های آنها را تحویل نداده ودر مقابل تاخیرها تنها روزی 2 هزار 500 تومان جریمه پرداخت می کند.

محمد احمدی بافنده در نشست خبری با بیان اینکه متاسفانه امسال 17 هزار خودروی تاکسی در نوبت نوسازی باقی مانده اند گفت: هنوز یک خودرو نیز در سال 91 نوسازی نشده است و تنها 608 تاکسی معاوضه شده که باقی مانده سال گذشته است.

در این روز شهردار تهران نیز در حاشیه بازدید از موزه صلح تهران با بیان این که طی چند ماه آینده از میدان حسن آباد تا بهارستان پیاده راه خواهد شد گفت: به این منظور باید دیواره پارک شهر نیز برداشته شود تا در نهایت این پارک متفاوت از سایر پارکها به فضایی برای جانبازان و حوزه دفاع مقدس تبدیل شود.

هر چند برداشتن دیواره پارک شهر مورد اعتراض اعضای شورای شهر قرار گرفت و چمران نیز تاکید کرد: دیوارهای پارک شهر ثبت میراث شده و امکان برداشتن آنها وجود ندارد .

معاون فنی عمرانی شهرداری تهران هم در جریان بازدید خبرنگاران از بزرگراه شهید زین الدین گفت: با اتمام احداث 5 کیلومتر باقی مانده بزرگراه شهید زین الدین حد فاصل پل قائمی تا سه راه آزمایش تا پایان شهریور، پروژه احداث بزرگراه شهید زین الدین به پایان می رسد.

سه شنبه 10 مرداد، اعضای شورای شهر تهران مخالفت خود را در خصوص جدایی ری از پایتخت اعلام کرده و علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورا با اشاره به غیر قانونی بودن جداسازی ری از تهران بدون هماهنگی با شورای شهر و شهرداری گفت: 15 نفر از نمایندگان مردم ری در شورای شهر نشسته اند. آیا می شود بدون هماهنگی با شورای شهرشان، شهردار انتخاب کنند و شهردار بگذارند؟ سئوال اساسی این است که کار از لحاظ حقوقی شدنی است؟ و مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز از دعوت تمدن استاندار تهران برای حضور در جلسه علنی هفته آینده شورا خبر داد.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز از رئیس جمهور خواست از هر گونه اقدام در شهرری قبل از مشورت با شورا و شنیدن آرای نمایندگان شهروندان این منطقه جلوگیری شود.

وی هشدار داد: خبرهایی را مبنی بر اقدامات سریع برای جداسازی ری از پایتخت شنیده می شود که اگر این اقدامات انجام شود، رایزنی با شورا دیگر سودی ندارد.

در این روز مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در گزارشی در خصوص توسعه فضای سبز در پایتخت گفت: از سال 84 تا پایان سال 90 ، 641 بوستان با مساحت هزار و 135 هکتار در شهر تهران احداث شده است، همچنین 821 هزار و 781 متر مربع باغ خصوصی برای احداث بوستان عمومی توسط شهرداری تهران در این بازه زمانی مورد تملک قرار گرفته است.

در این جلسه محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با انتقاد از بی هدف رها شدن گزارشات حسابرسی در شورا گفت: باید تخلفات حسابرسی سازمان ها پیگیری و متخلفان به دادگاه معرفی شوند.

او در جریان در جریان حسابرسی مستقل شرکت یادمان‌سازه گفت :نباید متخلفان در حاشیه امن قرار گیرند و پس از گزارش حسابرسی در شورا برخوردی با آنها صورت نگیرد.

چهار شنبه 11 مرداد، جلسه مشترکی میان استانداری، شورای شهر، شهرداری تهران در مجلس برگزار شد که به گفته رئیس شورای شهر تهران تشکیل کارگروهی برای بررسی اختلاف بر سر جدایی شهر ری از تهران یکی ازنتایج این جلسه بوده است .

در این روز مشاور عالی طرح تفصیلی نیز جدایی ری را زخمی بر پیکره تهران دانست و گفت: در طرح تفصیلی بزرگترین مرکزی که برای تهران پیش بینی شده مرکز اقتصاد جهانی است که در فضای مشترک بین ری و تهران قرارگفته است و این طرح برای آن بود که ما تهران دو قطبی را به تهران یک پارچه تبدیل کنیم .

او با اشاره به مشکلاتی که این جدایی برای طرح تفصیلی ایجاد می کند گفت: اگرجدایی ری قطعی شود طرح تفصیلی ارکانش به هم می ریزد و نیاز به بازبینی دوباره دارد و از سویی نمی توان یک شهر را نمی توان دو قسمت کرد و یک قسمتش را یک شهر دانست و قسمت دیگرش را شهری دیگر.