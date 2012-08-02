همایش همدردی با مسلمانان میانمار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین همایش که شامگاه چهارشنبه در سالن صدر مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد اعضا و مدیران 12 تشکل بین المللی از طلاب غیرایرانی حضور داشتند و با صدور بیانیه ای جنایات میانمار را محکوم کردند.



معاون فرهنگی و تربیتی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در سخنانی در این همایش اظهار داشت: در قرآن کریم تاکید زیادی بر جهاد در راه خدا شده است و فرقی میان جهاد با کفار و دفاع از مظلومان گرفتار و در بند ظالم نیست.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و به خصوص کشورهای اسلامی در مقابل این جنایات تاکید کرد: سکوت در مقابل جنایات میانمار همراهی کردن با جنایتکاران و مخالفت با حق و دفاع از مظلومان است.



وی ریشه ظلم به مسلمانان را در عدم وحدت دانست و اضافه کرد: اگر مسلمانان عالم که در 57 کشور اسلامی زندگی می کنند و از قدرت و امکانات زیادی هم برخوردارند با هم متحد می شدند و به تعبیر قرآن امت واحده اسلامی را می ساختند هیچ قدرتی در دنیا جرات تجاوز به آنان را نداشت.



حسینی با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه آن را نویدبخش دانست و ضمن انتقاد شدید از حاکمان کشورهای عربی و اسلامی یادآور شد: برخی حاکمان کشورهای اسلامی دست در دست دشمنان و استکبار دارند و علیه مسلمانان با آنان متحد شده اند که این افراد بر اساس تفکر اسلامی و امام از کفار بدتر هستند و در محضر خداوند باید پاسخگوی سکوت و همراهی با جنایت باشند.

معاون فرهنگی - تربیتی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) تاکید کرد: اختلاف افکنی میان مسلمانان با راه انداختن نزاع شیعه و سنی ترفند دائمی استکبار علیه مسلمانان است و برخی کشورها هم با دامن زدن به این موضوع در جناح استکبار گام بر می دارند و همین موضوع باعث سوء استفاده استکبار برای انجام هر نوع جنایتی علیه مسلمانان شده و می شود.



وی جنایات افراطیون بودایی در میانمار در سایه حمایت دولت این کشور و سکوت کشورها و مجامع بین المللی را محکوم و تاکید کرد: این جنایات جنایت علیه بشریت است و این موضوع مسئله ای انسانی، اسلامی و دینی است و همه انسانها باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند.



معاون مجتمع امام خمینی اضافه کرد: هر انسانی که وجدان بشری و فطرت انسانی داشته باشد از این جنایات منزجر می شود و واکنش نشان می دهد اما در عین حال شاهد سکوت مرگبار حکومتهای استکباری و مدعیان حقوق بشر بین المللی هستیم.



همچنین در این مراسم یکی از طلاب کشور میانمار بروز چنین جنایاتی را نشانه اسلام ستیزی غرب و صهیونیسم بین الملل دانست و بیان داشت: غرب از گسترش اسلام به هراس افتاده است و به همین دلیل در مقابل این نسل کشی ها همراهی و سکوت دارد.



سیدمحمد مسعود اضافه کرد: سکوت کشورهای آمریکایی و اروپایی در این باره مضحک است زیرا در صورت بروز کوچکترین حادثه ای در یک کشور که همراه با آنان نیستند سر و صدا راه می اندازند و قطعنامه صادر می کنند اما در مقابل کشتار هزاران مسلمان سکوت کرده اند.



وی سکوت سران کشورهای اسلامی را محکوم کرد و گفت: تنها جمهوری اسلامی ایران است که از مسلمانان این کشور حمایت می کند و بقیه کشورهای به اصطلاح اسلامی از خود واکنشی نشان نداده اند.



این طلبه میانماری با بیان اینکه دشمنان پیشرفت اسلام و مسلمانان را بر نمی تابند ادامه داد: دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا و اسرائیل در هر جای دنیا که بتوانند علیه مسلمانان دست به جنایت بزنند این کار را با حمایت از دست نشاندگان خود انجام می دهند.