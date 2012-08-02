افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زندانیان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نمایندگی صنایع زندانیان استان قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زندانیان گفت: این نمایشگاه به همت اداره کل زندان‌های استان قم و با همکاری انجمن حمایت از زندانیان، بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی، ستاد دیه و با مشارکت شهرداری منطقه هفت برگزار شده است.

حمید رضا سانگرد افزود: در این نمایشگاه مصنوعات فلزی و چوبی که با ظرافت و زیبایی خاصی توسط زندانیان ساخته شده است در قالب نمایشگاه و فروشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.



مدیر نمایندگی صنایع زندانیان استان قم ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته اصلاح و تربیت در مجموعه زندان‌های استان قم است.



سانگرد تصریح کرد: ارائه خدمات تولیدی مددجویان در بخش اشتغال زندانیان و ایجاد و جذب بازار مصرف به منظور فروش محصولات تولیدی، کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت و جمع‌آوری کمک‌های خیران در نمایشگاه با هدف آزادسازی مددجویان جرائم غیر عمد و کمک به انجمن حمایت از زندانیان از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان است.

مددجویان زندان باز در ضیافت افطاری حرم حضرت معصومه (س)شرکت کردند

اردوی فرهنگی زیارتی که توسط بخش فرهنگی زندان باز برگزار شد تعداد 85 نفر از مددجویان فعال در امور فرهنگی، مذهبی، قرآنی و خدماتی زندان باز به همراه اعضاء خانواده با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س)و زیارت حضرت در جلسه ای از سخنان حجت الاسلام تقوایی بهره برده ودر نماز جماعت مغرب وعشاء مسجد اعظم شرکت و سپس در ادامه مراسم مددجویان بر سفره کریمه اهل بیت افطار کردند.

پلمپ یک واحد سوهانسرا به دلیل تخلفات بهداشتی

بازرسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در بازدید از یک واحد سوهانسرا از اماکن بین راهی در جاده اراک این واحد را به علت تخلفات متعدد بهداشتی از جمله عدم رعایت بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی، آلودگی آب، و فروش مواد غذایی تاریخ گذشته و توجه نکردن به اخطار های بازرسان مرکز بهداشت به مدت یک هفته پلمب کردند.



پس از پایان این زمان متصدی مربوطه بایستی جهت رفع نواقص اقدام و پس از تائید مرکز بهداشت اقدام به فعالیت کنند.