تشکیل 67 فقره پرونده تخلف عرضه مرغ در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هادی نژاد گفت: یکی از وظایف این اداره نظارت و بازرسی بر عرضه کالا و خدمات در بازار جهت جلوگیری از گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی و برخورد با متخلفان بوده که پس از اعلام قیمت مصوب توسط کمیسیون تنظیم بازار استان، در صورتی که عرضه کنندگان بیش از این قیمت کالارا به فروش برسانند مرتکب تخلف شده و مطابق قانون با آنها برخورد می شود.

وی افزود: قیمت مصوب مرغ برای مصرف کننده در سطح شهرستان5550 تومان می باشد که در صورت عرضه بیش از این قیمت تخلف محسوب می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مرکز استان افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 67 واحد عرضه مرغ از قبیل : کشتارگاه، مراکز عمده و خرده فروش مرغ متخلف شناخته شدند و با تشکیل پرونده تخلف به اتهام گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت جمعا به ارزش ریالی 6 میلیارد و 415 میلیون ریال جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شد.



افزایش 53 میلیون دلاری صادرات مازندران



مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سالجاری بیش از 821 هزار تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی، و ... به ارزش بیش از 136 میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف نظیر عراق، روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، افغانستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، لبنان، ترکیه، ژاپن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 47 درصد و از لحاظ ارزشی 64 درصد رشد داشته باشد.

وی افزود: پیش بینی صادرات در چهارماهه نخست سالجاری رقم 83.6میلیون دلار بوده که با توجه به صادرات 136 میلیون دلاری، میزان 163 درصد اهداف این بخش در چهارماهه امسال محقق شد.



آتش سوزی واحد مسکونی در بابل



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: یک واحد مسکونی در روستای باغدشت درآتش سوخت.

حسین خانپور بیان داشت: براساس اطلاع تلفنی آتش نشانی قائمشهر به سامانه 125 مبنی بر درخواست کمک به علت آتش گرفتن یک واحد مسکونی در روستای باغدشت، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه مرکزی آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای کامل حریق و ایمن سازی محیط کردند.

وی افزود: کانون حریق، قسمت سقف منزل بوده و مامورین آتش نشانی مجبور شدند جهت اطفای حریق، با استفاده از دیلم و تبر، سربندی سقف را به طور کامل باز کنند.