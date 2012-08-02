صادرات آب از ایران فعلا نداریم / کاهش شش درصدی مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی چهارشنبه شب در حاشیه افتتاح طرح‌های آبفای روستایی در شیراز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت واردات و صادرات آب از ایران تاکید کرد: هیچگونه صادرات و واردات آب از ایران نداریم اما باید در نظر داشت که حقابه "هیرمند" از کشور افغانستان وارد ایران می شود.

وی تصریح کرد: سالانه حدود یک تا 1.5 میلیارد مترمکعب آب به عنوان حقابه "هیرمند" از افغانستان به کشور وارد می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای کشور تاکید کرد: چنانچه در آینده توانایی صادرات آب به کشورهای هدف را داشته باشیم این کار را انجام خواهیم داد.

ثمره هاشمی درپاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص پرمصرف ترین و کم مصرف ترین استانها و شهرهای کشور افزود: استان خوزستان و شهرهای اهواز، آبادان و تهران به عنوان استانها و شهرهایی که مصرف سرانه بالایی دارند مطرح هستند.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی نیز کم مصرف ترین استانهای کشور هستند.

کاهش شش درصدی مصرف سرانه آب

مدیر عامل شرکت آبفای کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش مصرف آب با اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها یادآور شد: با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن مهر باعث افزایش تعداد مشترکین شده اما همچنان شاهد کاهش 6 درصدی مصرف آب هستیم.

ثمره هاشمی تصریح کرد: سرانه مصرف آب در کشور در حال حاضر190 لیتر در شبانه روز است که باید به 150 لیتر کاهش یابد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت تامین آب نقاط مختلف به خصوص مناطق جنوبی کشور افزود: بخشی از آب استانهای جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تامین می‌شود که در این راستا یک پرو‍‍ژه‌ بزرگ در استان هرمزگان با 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال احداث است.

مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: روزانه 25 میلیون مترمکعب آب در شهرهای جنوبی از طریق شیرین کردن آب دریا تامین می‌شود.