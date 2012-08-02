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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

اشعری:

استقلال و یارگیری‌های ایران از بین ملت‌ها برای دشمنان سنگین تمام می‌شود

استقلال و یارگیری‌های ایران از بین ملت‌ها برای دشمنان سنگین تمام می‌شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو مجمع سیاستگذاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: انقلاب اسلامی در ایران مثل موجی اقصی نقاط دنیا را فرا گرفته و امروز روی پای خود ایستاده است و از بین ملت ها یارگیری می کند، این استقلال برای دشمن سنگین تمام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اشعری شامگاه چهارشنبه در همایش رهپویان انقلاب در سالن همایش های صدا و سیما گفت: با اطلاع رسانی و تحلیل درست و برنامه ریزی منسجم و خوب صحنه شکوهمندی ایجاد کنیم تا دشمن هر چه بیشتر نا امید شود.

اشعری اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از نهاد های ساده و مردمی و نقطه عظمت اراده ملت است، باید خواست و اراده مردم را تبدیل به اقدام کرد.

وی افزود: دو سال پس از انقلاب که کشور در کوران اولیه سازندگی بود امام راحل برای هماهنگی بیشتر بین فعالیت دستگاه های تبلیغاتی کشور و مردم دستور تشکیل  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را دادند.

اشعری خاطرنشان کرد: مثل هر سازمان و نهادی این نهاد نیز در طول فعالیت خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و محور های فعالیت خود را بنا بر وضع موجود مانند جنگ و پس از ان تعیین کرده است.

این عضو مجمع سیاست گذاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: شورای هماهنگی به دنبال این بود که یک الگوی جدید را ارائه دهد و خود را درگیر الگوهای بوروکراتیک نکند و سبکبال و و پر انرژی به کار خود ادامه دهد.

وی اذعان داشت: طراحی ساختاری سبکبال و چابک در دستور کار این شورا قرار گرفت، یکی از ماموریت های اصلی این شورا اینست که با کمک 21 دستگاه دولتی و نهاد دولتی و انقلابی این برنامه ها را دنبال کند.

اشعری یادآور شد: امروز در مرحله ای به سر می بریم که حضور مردم در صحنه تعیین کننده ترین عامل  در مقابل دسیسه ها است.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی در ایران مثل موجی اقصی نقاط دنیا را فرا گرفت ، امروز کشور روی پای خود ایستاده است و از بین ملت ها یارگیری می کند، این استقلال برای دشمن سنگین تمام می شود.

اشعری تصریح کرد: دین، آیین و ملتی که منافع دشمن را به خطر بیندازد موجب می شود دشمن با تمام قوا وارد میدان شده و از حربه هایی چون جنگ، تحریم و توطئه استفاده کند.

وی اضافه کرد: دشمن فکر می کند اگر بتواند سوریه، ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را با خود همراه کند می تواند فشارها را علیه ایران زیاد تر کند و به اهداف خود برسد. هر بار دشمن احساس خطر بیشتری کند با سلاح های مخرب تری وارد میدان می شود.

اشعری در ادامه گفت: دشمن از طریق ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و مواد مخدر می خواهد در دل و جان نسل سوم و چهارم رسوخ کنند، یک ملت مقاوم باید هوشیار باشد و حمله های فرهنگی دشمنان خود را رصد کند.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور وظیفه دارد شعائر الهی و یوم الله ها را در ذهن جوانان زنده نگه دارد، کار زیادی در این بخش انجام نشده است و حتی گاهی کارهایی انجام می شود که ضد تبلیغ است.

اشعری تاکید کرد: وظیفه داریم عشق به انقلاب و اسلام و آرمانهای اسلامی و عدالت را در دل فرزندانمان زنده نگه داریم و در راستای این امر باید خود ما عامل باشیم و تا تحریم و گرانی پیش می آید لب به شکوه و شکایت باز نکنیم و با سطحی نگران همنوا نشویم.

وی در ادامه گفت: هر زمان دشمن خطر بیشتری احساس می کند فعالیتهایش را سبوعانه تر می کند می کند و هر بار هم ملت ایران هماهنگ با هم وارد صحنه می شوند و دشمن را مایوس می کنند.

گلستانی ها ولایتمدارند

رئیس شورای هماهنگی  تبلیغات اسلامی استان گلستان نیز در این نشست گفت: گلستان در رده های بالایی کشور است و مردمی استان نیز ولایتمدار هستند.
 
حجت الاسلام غلامرضا قندهاری گفت: مردم استان در روز 8 دی سال 88 با حضور با شکوه خود که در تاریخ بی نظیر بود ولایتمداری خود را نشان دادند.

وی افزود: تشکیلات شورای هماهنگی تبلغات اسلامی با اشاره امام راحل شکل گرفت و مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز هست.

قندهاری ادامه داد: شخصیت هایی که در راس این تشکیلات هستند از شخصیت های ارزشمند نظام هستند و در راس آنها نیز آیت الله جنتی است.

رئیس شورای هماهنگی  تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: آیت الله جنتی  عالم بزرگوار و دانشمند است که در راس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به روز جهانی قدس گفت: در این روز نیز که به اشاره امام راحل شکل گرفت مردم حضوری پر شکوه دارند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.
کد مطلب 1663870

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