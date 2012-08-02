به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اشعری شامگاه چهارشنبه در همایش رهپویان انقلاب در سالن همایش های صدا و سیما گفت: با اطلاع رسانی و تحلیل درست و برنامه ریزی منسجم و خوب صحنه شکوهمندی ایجاد کنیم تا دشمن هر چه بیشتر نا امید شود.

اشعری اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از نهاد های ساده و مردمی و نقطه عظمت اراده ملت است، باید خواست و اراده مردم را تبدیل به اقدام کرد.

وی افزود: دو سال پس از انقلاب که کشور در کوران اولیه سازندگی بود امام راحل برای هماهنگی بیشتر بین فعالیت دستگاه های تبلیغاتی کشور و مردم دستور تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را دادند.

اشعری خاطرنشان کرد: مثل هر سازمان و نهادی این نهاد نیز در طول فعالیت خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و محور های فعالیت خود را بنا بر وضع موجود مانند جنگ و پس از ان تعیین کرده است.

این عضو مجمع سیاست گذاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: شورای هماهنگی به دنبال این بود که یک الگوی جدید را ارائه دهد و خود را درگیر الگوهای بوروکراتیک نکند و سبکبال و و پر انرژی به کار خود ادامه دهد.

وی اذعان داشت: طراحی ساختاری سبکبال و چابک در دستور کار این شورا قرار گرفت، یکی از ماموریت های اصلی این شورا اینست که با کمک 21 دستگاه دولتی و نهاد دولتی و انقلابی این برنامه ها را دنبال کند.

اشعری یادآور شد: امروز در مرحله ای به سر می بریم که حضور مردم در صحنه تعیین کننده ترین عامل در مقابل دسیسه ها است.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی در ایران مثل موجی اقصی نقاط دنیا را فرا گرفت ، امروز کشور روی پای خود ایستاده است و از بین ملت ها یارگیری می کند، این استقلال برای دشمن سنگین تمام می شود.

اشعری تصریح کرد: دین، آیین و ملتی که منافع دشمن را به خطر بیندازد موجب می شود دشمن با تمام قوا وارد میدان شده و از حربه هایی چون جنگ، تحریم و توطئه استفاده کند.

وی اضافه کرد: دشمن فکر می کند اگر بتواند سوریه، ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را با خود همراه کند می تواند فشارها را علیه ایران زیاد تر کند و به اهداف خود برسد. هر بار دشمن احساس خطر بیشتری کند با سلاح های مخرب تری وارد میدان می شود.

اشعری در ادامه گفت: دشمن از طریق ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و مواد مخدر می خواهد در دل و جان نسل سوم و چهارم رسوخ کنند، یک ملت مقاوم باید هوشیار باشد و حمله های فرهنگی دشمنان خود را رصد کند.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور وظیفه دارد شعائر الهی و یوم الله ها را در ذهن جوانان زنده نگه دارد، کار زیادی در این بخش انجام نشده است و حتی گاهی کارهایی انجام می شود که ضد تبلیغ است.

اشعری تاکید کرد: وظیفه داریم عشق به انقلاب و اسلام و آرمانهای اسلامی و عدالت را در دل فرزندانمان زنده نگه داریم و در راستای این امر باید خود ما عامل باشیم و تا تحریم و گرانی پیش می آید لب به شکوه و شکایت باز نکنیم و با سطحی نگران همنوا نشویم.

وی در ادامه گفت: هر زمان دشمن خطر بیشتری احساس می کند فعالیتهایش را سبوعانه تر می کند می کند و هر بار هم ملت ایران هماهنگ با هم وارد صحنه می شوند و دشمن را مایوس می کنند.

گلستانی ها ولایتمدارند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان نیز در این نشست گفت: گلستان در رده های بالایی کشور است و مردمی استان نیز ولایتمدار هستند.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری گفت: مردم استان در روز 8 دی سال 88 با حضور با شکوه خود که در تاریخ بی نظیر بود ولایتمداری خود را نشان دادند.



وی افزود: تشکیلات شورای هماهنگی تبلغات اسلامی با اشاره امام راحل شکل گرفت و مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز هست.



قندهاری ادامه داد: شخصیت هایی که در راس این تشکیلات هستند از شخصیت های ارزشمند نظام هستند و در راس آنها نیز آیت الله جنتی است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: آیت الله جنتی عالم بزرگوار و دانشمند است که در راس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور قرار گرفته است.



وی با اشاره به روز جهانی قدس گفت: در این روز نیز که به اشاره امام راحل شکل گرفت مردم حضوری پر شکوه دارند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.