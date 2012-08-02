تابلوهای پلیس دیجیتالی می شود/ 65 درصد مردم خواستار مقابله با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته فرمانده نیروی انتظامی که با یک هفته نامه به گفتگو نشسته بود با اعلام اینکه دشمن به جای مسائل سیاسی امور فرهنگی را برای ضربه زدن به کشور در دستور کار قرار داده است. مواضعی که ما اتخاذ می‌کنیم، مبتنی بر زیرساختهای ارزشی ما هستند و اگر دشمن، آنها را تخریب کند، مواضع ما خود به خود از بین می‌رود. وقتی بالای دکل نگهبانی می‌دهیم، یک راهکار این است که نگهبان را بزنند که در این صورت یک نگهبان دیگر بالا می‌رود، ولی اگر پایه برج را بزنند، دیگر دکل نگهبانی‌ای باقی نمی‌ماند و به همین دلیل دشمن تلاش می‌کند بنیان‌های ارزشی را هدف قرار بدهد.البته تهاجم فرهنگی فقط علیه ملت ما نیست.

به گفته وی، در طرح امنیت اخلاقی 65 درصد مردم خواستار برخورد با بدحجابی هستند در حالی که 20 درصد مردم نظری در این رابطه ندارند. مهمترین گفته های رئیس پلیس کشور در خصوص طرحهای امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب به شرح زیر است.

- سالی حداقل چهار پنج بار با خانواده‌ام به سینما می‌روم‌ و همه جا مردم می‌آیند و صحبت می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند. حتی گاهی از آنها می‌خواهم شماره تلفن منزل یا همراهشان را به من بدهند که کارشان را پیگیری کنم.

- ما به قانون و اجرای با تدبیر و عاقلانه‌ قانون و نه اجرای خشک و روباتیک آن قائلیم. در برابر بعضی از این چهره‌ها خلاف قانون عمل شد. طرف از ته گود عرب‌ها آمده و خوب توپ می‌زند و چهره شده و حالا هم از عالم و آدم و خدا طلبکار است و هیچ کسی هم هیچ چیزی نمی‌تواند به او بگوید.

- فعلاً ذائقه‌ها متوجه گیشه‌ هستند و همه تلاش می‌کنند محصولشان گیشه‌دار بشود. ما اگر سرمایه‌گذاری کنیم، گیشه هم تأمین می‌شود.

- به نظر من باید قوانین و ضوابط را به‌طور روشن و شفاف بیان کنیم و همه هم در برابر قانون برابر باشند. هنرمند و غیرهنرمند و بنده فرمانده ناجا هیچ فرقی در این زمینه با هم نداریم.



دستگیری 80 اراذل و اوباش پایتخت

در این هفته ماموران پلیس تهران طرح ویژه برخورد با اراذل و اوباش را در منطقه خاوران به اجرا در آوردند و 80 نفر از اراذل و اوباش سطح یک و دو را دستگیر کردند. در این طرح این افراد که از قبل شناسایی شده بودند در عملیات هماهنگ ماموران پلیس دستگیر و با موافقت دادستان تهران در محلات گردانده شدند. در این رابطه سردار حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران گفت: این اراذل و اوباش شناسنامه دار می شوند و بعد از اتمام دوران زندان تحت کنترل پلیس قرار می گیرند.

تابلوهای پلیس دیجیتال می شود

رئیس پلیس ترافیک شهری در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه تابلوهای راهنمایی ورانندگی به روز می شوند گفت: این تابلوها کارایی لازم را ممکن است در طول زمان از دست بدهند به همین دلیل تابلوهای دیجیتال به زودی جایگزین تابلوهای قدیمی می شود.

به گفته سرهنگ مهرایی پلیس برنامه های ویژه ای را برای برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران درنظر گرفته است و محدودیت های ترافیکی نیز اعمال می شود.

پاکسازی پارکها و کوهستانها از وجود اراذل و اوباش

رئیس پلیس پیشگیری تهران که یگان تحت امرش مسئول پاکسازی پارک ها و تفرجگاههای پایتخت است گفت: در طول هفته جاری چهار طرح در پارک های مهم و منطقه ای انجام شده است و تعداد زیادی از مزاحمان نوامیس دستگیر شدند.

سرهنگ خانچرلی در این باره ادامه داد: البته پاکسازی و تامیبن امنیت کوهستانها نیز با راه اندازی پلیس کوهستان دنبال شده و تنها در تیرماه امسال 46 اراذل مست در کوهستان های تهران شناسایی و دستگیر شدند.