نشست سازمان کنفرانس اسلامی با سازمان های غیر دولتی درخصوص میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با اعلام این خبر گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان بیش از 20 سازمان غیر دولتی برگزار می شود، راهکارهای کمک های انسان دوستانه این سازمان ها با مشارکت این سازمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

"اکمل الدین احسان اغلو" افزود: در این نشست چشم انداز روشنی در خصوص وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا در میانمار و نحوه کمک سازمان کنفرانس اسلامی ترسیم خواهد شد.

وی به تاریخ این نشست اشاره نکرد اما اعلام کرد مدیرکل اتحادیه سازمانهای روهگنیا متشکل از 25 سازمان غیر دولتی یکی از شرکت کنندگان در این نشست خواهد بود.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین از حضور 57 دولت عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نشست این سازمان در جده در روز 5 آکوست مطابق با 15 مرداد برای بررسی نحوه رسیدگی به مساله مسلمانان در میانمار خبر داد.

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار که پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن بودایی آغاز شد.

استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.