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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

در شیراز:

بزرگترین طرح تلومتری آبفای روستایی کشور افتتاح شد

بزرگترین طرح تلومتری آبفای روستایی کشور افتتاح شد

شیراز – خبرگزاری مهر: بزرگترین طرح تلومتری و کنترل از راه دور تاسیسات آبفای روستایی کشور در فارس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آبفای روستایی فارس چهارشنبه شب در حاشیه افتتاح طرح های آبرسانی به روستا های این استان در جمع خبرنگاران، گفت: با راه اندازی این سیستم بیش از 304 روستا و 265 هزار و 194 نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

حیدر دهقان تصریح کرد: شش مجتمع آبرسانی روستایی افتتاح و سه مجتمع آبرسانی نیز کلنگزنی شد که در مجموعه 40 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح ها هزینه شده است.

وی با اشاره به وضعیت خشکسالی در روستاهای جنوبی استان فارس یادآور شد: جنوب استان فارس با مشکلات فراوانی در مباحث آبرسانی مواجه است.

مدیر عامل شرکت آبفای روستایی فارس تاکید کرد: وضعیت خشکسالی در برخی از روستا های استان فارس به حدی رسیده که هیچگونه منابع آب در این مناطق وجود ندارد.

دهقان تاکید کرد: با وجود چنین وضعیتی سیع کرده ایم که راه های مختلفی را برای رساندن آب به این روستاها ایجاد کنیم تا مردم با مشکلات کمتری مواجه شوند.

کد مطلب 1663880

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