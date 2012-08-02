همایش ملی محتوا در فضای مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست فصلی هیئت موسسن کنسرسیوم محتوای ملی سه شنبه شب 10 مردادماه در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست ستاد اجرایی همایش ملی محتوا در فضای مجازی تشکیل و آغاز به کار نمود.

دکتر اسحاق صلاحی دبیر این همایش ضمن اعلام این خبر افزود: برای اجرای هر چه بهتر این همایش جمعی از مسئولین نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حوزه محتوای ملی، به عنوان شورای سیاستگذاری این همایش انتخاب شدند که می توان از دکتر حداد عادل، دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران نام برد.

وی افزود: اجرای موفق و تأثیرگذار این همایش در گروی همکاری و مساعدت تمامی اعضای کنسرسیوم است.

دراین نشست مقرر شد تا تمامی اعضای کنسرسیوم نمایندگانی را برای حضور در ستاد اجرایی همایش معرفی نموده تا فعالیت های مربوط به هر کدام از اعضا تبیین و به نماینده آن ابلاغ شود.

«همایش ملی محتوا در فضای مجازی» بهمن ماه سال جاری و در آستانه اولین سالگرد صدور حکم تأسیس شورای عالی مجازی کشور از سوی مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.