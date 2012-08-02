فرمان اوباما برای حمایت مخفی از شورشیان سوری/ دلیل افشای فرمان محرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته مقامات مطلع از پرونده سوریه در دولت آمریکا، "باراک اوباما" این فرمان را برای حمایت از شورشیانی که برای سرنگون کردن حکومت سوریه تلاش می کنند، صادر کرده است.

در ماه های گذشته نیز اعلام شده بود که آمریکا بواسطه فشار کشورهای عربی وغربی مذاکره مخفیانه با شورشیان سوری را آغاز و اقدام به ارسال تجهیزات نظامی از جمله موشک های زمین به هوا به شورشیان سوری نموده است.

البته این فرمان محرمانه بوده و در ابتدای سال جاری میلادی صادر شده و کاخ سفید برای آنکه نقش خود را تحولات سوریه کتمان کند، این موضوع را افشا نکرده بود .

در همین رابطه در هفته گذشته گزارش هایی منتشر شد که در این گزارش ها ادعا شده بود به واسطه آنکه کشورهای غربی و ازجمله آمریکا تمایلی به مداخله درامور سوریه ندارند کشورهایی چون ترکیه، قطر وعربستان برای کمک به این افراد پایگاهی را در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه به نام "مرکز اعصاب" ایجاد کرده اند تا این پایگاه امر انتقال تجهیزات نظامی و کمک های مالی به شورشیان سوری را هدایت کند.

به موجب این فرمان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) و دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا موظف هستند که از شورشیان سوری حمایت کنند.

هنوز دلیل افشای این فرمان محرمانه مشخص نشده اما با توجه به آنکه در ماه های گذشته نیز برخی از اطلاعات محرمانه کاخ سفید به بیرون درز کرد و همین امر چالش هایی را برای دولت آمریکا بوجود آورده و اوباما متهم شده بود که این اطلاعات محرمانه را با اهداف سیاسی و برای هموار ساختن مسیر پیروزی خود در انتخابات ماه نوامبر انجام می دهد این بار نیز پیش بینی می شود که همان روند مجددا تکرار شده باشد.