توزیع و عرضه طلای خارجی در طلافروشی های هرمزگان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی باقرزاده همایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از شهروندان بویژه طلا فروشی ها درخواست می شود از عرضه طلاهای خارجی به طور جد خودداری کنند.

وی بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق طلا وارز کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره کل استاندارد، استانداری، تعزیرات و سازمان صنعت، معدن وتجارت به بازرسی از واحدهای طلا فروشی اقدام کرده که در نتیجه این بازرسی ها طلاهای موجود در سه واحد طلافروشی که عرضه کننده طلا با عیار 21 خارجی بودند، توقیف شدند.

516 پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات زراعی درهرمزگان صادر شد

مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان هرمزگان گفت: در چهار ماه امسال 516 پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات زراعی در استان صادر شد.عیسی باقرزاده همایی افزود: این پروانه ها برای محصولات سیب زمینی، لیموترش، خرما، هندوانه، خربزه، پیاز، هلو انجیری، بادمجان، فلفل و خیار که از نظر باقیمانده سموم دفع آفات نباتی با استانداردهای ذیربط مطابقت داشتند، صادر شد.

وی، موقعیت مزارع دارای پروانه را در شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر، پارسیان، میناب، رودان، سیریک، جاسک، حاجی آباد و بستک عنوان کرد.