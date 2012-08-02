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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

توقف خشونت ها علیه مسلمانان؛

سفر نمایندگان سازمانهای غیردولتی آسه آن به میانمار/ دیداربا رییس جمهور و سوچی

سفر نمایندگان سازمانهای غیردولتی آسه آن به میانمار/ دیداربا رییس جمهور و سوچی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نمایندگان 12 سازمان غیردولتی (NGO) کشورهای عضو آسه آن برای کمک به توقف خشونت ها علیه مسلمانان میانمار امروز پنجشنبه وارد این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این گروه به رهبری "محمد عظیم" دبیرکل شورای مشورتی اسلامی مالزی و نمایندگان سازمان اکرام مالزی، انجمن آموزش و توسعه اسلامی کامبوج و انجمن مسلمانان جوان تایلند در این سفر 3 روزه به میانمار با "تین سین" رییس جمهور و "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دیدار و گفت و گو می کنند.

پیش از این سفر محمد عظیم در گفت و گویی با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این سفر گفت: در این سفر با همکاری و کمک دولت میانمار کمک رسانی سازمان های بین المللی به آسیب دیدگان را تسهیل می کنیم.

وی همچنین به برنامه دیدارها در این سفر اشاره کرد و گفت: در دیدار با وزیر امور مذهبی میانمار و رهبر بودائیان پیام سازمان "مونک بودیست سیامه سه" مبنی بر درخواست توقف خشونتهای مذهبی به وی تسلیم خواهد شد.

این گروه 5 کانتینر مواد غذایی برای توزیع در بین آسیب دیدگان تدارک دیده اند که روز یکشنبه آینده توزیع می شود.

کد مطلب 1663897

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