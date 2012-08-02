سفر نمایندگان سازمانهای غیردولتی آسه آن به میانمار/ دیداربا رییس جمهور و سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این گروه به رهبری "محمد عظیم" دبیرکل شورای مشورتی اسلامی مالزی و نمایندگان سازمان اکرام مالزی، انجمن آموزش و توسعه اسلامی کامبوج و انجمن مسلمانان جوان تایلند در این سفر 3 روزه به میانمار با "تین سین" رییس جمهور و "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دیدار و گفت و گو می کنند.

پیش از این سفر محمد عظیم در گفت و گویی با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این سفر گفت: در این سفر با همکاری و کمک دولت میانمار کمک رسانی سازمان های بین المللی به آسیب دیدگان را تسهیل می کنیم.

وی همچنین به برنامه دیدارها در این سفر اشاره کرد و گفت: در دیدار با وزیر امور مذهبی میانمار و رهبر بودائیان پیام سازمان "مونک بودیست سیامه سه" مبنی بر درخواست توقف خشونتهای مذهبی به وی تسلیم خواهد شد.

این گروه 5 کانتینر مواد غذایی برای توزیع در بین آسیب دیدگان تدارک دیده اند که روز یکشنبه آینده توزیع می شود.