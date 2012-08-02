گفتگوی سیاسی تنها راه حل بحران سوریه/ دخالت خارجی به نفع رژیم اسراییل است

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی حیدر" وزیر مشاور در امور آشتی ملی سوریه در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت: نه رژیم بشار اسد و نه شورشیان سوری نمی توانند از راه نظامی جنگهای شهری در کشورشان را حل کنند. اگر پنج میلیون سوری مخالف اسد باشند، قطعا پنج میلیون سوری دیگر حامی وی می باشند. تنها راه حل بحران سوریه گفتگوهای سیاسی بدون هر گونه پیش شرط است.

وی همچنین تصریح کرد: بزرگترین خطر برای سوریه دخالت خارجی می باشد. شورش داخلی در سوریه با بعضا درخواست های مشروع و بحق از طرف معترضان به درگیریهای جهت دهی شده از طرف خارج تبدیل شده است.در این میان خواسته های مشروع مخالفان سوری اخیرا به اولویت سومی یا چهارمی تبدیل شده است. مداخله خارجی تنها به نفع علایق اسرائیل است.

وی همچنین انتقاد شدیدی را به آمریکا،عربستان سعودی،قطر و ترکیه وارد کرده و آنها را همدست در یک توطئه بین المللی علیه کشورش ارزیابی می کند.

"علی حیدر" همچنین در بخش دیگری از این گفتگو به کوری و نفهمی جامعه بین المللی در قبال تحولات سوریه شدیدا انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که افرادی که مسئول حادثه تروریستی11 سپتامبر درآمریکا هستند حالا با موافقت و اجازه جامعه بین المللی به شهرهای دمشق و حلب در سوریه حمله می کنند.

وی که یکی از دو نماینده احزاب مخالف به رسمیت شناخته شده از طرف رژیم اسد در کابینه می باشد در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: من وزیر دولت اسد هستم اما همزمان عضوی از گروههای مخالف سوری می باشم که برای حقوق همه سوریها مبارزه می کنم.

"حیدر" همچنین بر این مسئله تاکید کرده و آن را خواستار شده که یک مکانیسم آشتی در جامعه گسترش یابد که بر اساس آن برگشت شورشیان مسلح سوری به جامعه سوریه را تضمین کرده البته تا وقتی که آنها کشته نشده اند و اظهار داشت: ما می خواهیم به این ترتیب شورشیان را تشویق کنیم که سلاحهای خود را زمین گذاشته و احزاب سیاسی تاسیس کنند. تنها این امر که بشار اسد یک وزارتخانه را به منظور آشتی ملی تاسیس کرده است اراده و عزم وی در این روند سیاسی را نشان می دهد.

وی افزود: البته حمله تروریستی که اواسط جولای در دفتر امنیتی دمشق رخ داد که در آن حدود نیمی از اعضای کابینه بحران کشته شدند فعلا روند آشتی سیاسی در این کشور را متوقف کرده است.

وزیر مشاور در امور آشتی ملی سوریه همچنین در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که وی در موارد بسیاری برای آزادی برخی زندانیان سیاسی تلاش می کند و تاکید کرد که وضعیت زندانها قابل تحمل است اما یک زندان هتل پنج ستاره هم نیست.