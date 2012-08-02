نخستین دوره پرورش اسب در مرکز فنی و حرفه ای صدوق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فصاحت اظهار داشت: این دوره آموزشی با شرکت 17 کارآموز و با همکاری باشگاه سوار کاری شهید رفیعی رضوانشهر همزمان با شروع هفته ملی مهارت آغاز به کار کرد.

وی همچنین از برگزاری آزمونهای سنجش مهارت تیر ماه در این مرکز خبر داد و افزود: 269 مهارت آموخته در 25 حرفه فنی، خدماتی و کشاورزی به رقابت پرداختند.

فصاحت این حرفه ها شامل حرف زیر مجموعه صنعت ساختمان، تعمیر کار تلفن همراه، تعمیر کار ماشین های الکتریکی، تعمیر کار هیدرولیک، حسابدار عمومی مقدماتی، طراحی و دوخت، پرورش دهنده قارچ دکمه ای، کارآفرینی و لعاب ساز کاشی عنوان کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای صدوق اضافه کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد این شهرستان در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی، اولین دوره آموزشی قالیباف تابلویی نیز با شرکت 20 کارآموز آغاز شد.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای یزد

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای استان یزد گفت: در مهر ماه سال جاری این مرکز آموزشی در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو دانشجو می پذیرد.

مهدیه کارگر دهقانی اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی آیت الله خامنه ای یزد در ماه های مهر و بهمن سال گذشته پذیرش دانشجو داشته است که در حال حاضر 40 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: این دانشجویان در دو رشته تعمیرات مکانیکی و تعمیر و نگهداری خودرو به صورت کاردانی پودمانی پذیرش شده اند.

کارگر دهقانی عنوان کرد: در سال جاری برای پنج رشته جدید از جمله کاردان فرش دستباف، کاردان عکاسی، کاردان حرفه ای تصویر برداری، کاردان حرفه ای طراحی و دوخت و تکنولوژی لباس و مهندسی فناوری مکانیک خودرو درخواست شد که با دو رشته کاردان فرش دستباف و مهندسی فناوری مکانیک خودرو موافقت شده است.

وی افزود: بعد از مرکز تربیت مربی کشور، دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای اولین مرکز آموزشی علمی کاربردی آموزش فنی و حرفه ای است که مجوز پذیرش دانشجو در مقطع مهندسی را کسب کرده است.

برگزاری طرح جهادی ترویج کارآفرینی و مهارت آموزی در استان یزد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از برگزاری طرح جهادی ترویج کارآفرینی و مهارت آموزی با رویکرد نظام ارزشی در استان یزد خبر داد.

حبیب الله کارگر افزود: این طرح با توجه به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تقارن با ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: طرح جهادی ترویج کارآفرینی و مهارت آموزی در راستای مقوله ترویج، معرفی و نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی در سراسر کشور است که مقاربت ماه مبارک رمضان و وظیفه سنگین تبلیغ روحانیون با همراهی کارشناسان مشاوره و هدایت آموزش منبع اثر فراوان خواهد بود و ما را در تقویت بنیان های فنی و حرفه ای با رویکرد نظام ارزشی یاری خواهد کرد.

کارگر هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن زمینه تبلیغات دینی همسو با مباحث فنی و حرفه ای، اختصاص بخشی از فعالیت های تبلیغی روحانیون به آموزش و نهادینه سازی فرهنگ آموزش فنی و حرفه ای و تبیین ارزش های فنی و مهارت در نظام دینی و ترغیب مخاطبان به یادگیری حرفه و مهارت در زندگی عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر پنج روحانی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مراکز آموزش آیت الله خامنه ای و مرکز خواهران یزد و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای مهریز و اردکان در اجرای این طرح همکاری دارند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد عنوان کرد: در جلسه اخیری که در این خصوص برگزار شد، مقرر شد اقدامات لازم در رابطه با برگزاری جلسه با روحانیون مجری طرح، تعیین شاخص هایی برای شناسایی کارشناس مشاوره و هدایت آموزش و روحانی مروج برتر طرح، تهیه و توزیع سی دی معرفی سازمان و بروشور آشنایی با رشته های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، اعلام محل های اجرای طرح و اطلاع رسانی طرح از طریق رسانه ها و مطبوعات صورت پذیرد.

ارائه 70 هزار نفر ساعت آموزش مهارت در شهرستان تفت

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 70 هزار نفر ساعت آموزش مهارت در شهرستان تفت به جوانان ارائه شده است.

علی شبانی افزود: در راستای اشتغال زایی و ارتقاء سطح فنی وعلمی و پر کردن اوقات فراغت جوانان در سال جاری در بخش ثابت و سیار شهری، روستایی و آموزشگاه های آزاد 37 دوره آموزشی برگزار شده است.

وی بیان کرد: در بخش ثابت و سیار شهری 38 هزار و 500 نفر ساعت مهارت آموزی برای 283 کارآموز در قالب 18 دوره ارائه شده است.

وی ادامه داد: دوره های برگزار شده در مرکز ثابت این شهرستان، برق صنعتی درجه 2 ، اتوکد، کارور plc، لوله کشی گاز، کاربر رایانه، برق ساختمان درجه 1 و 2، تعمیر کولر آبی، کاربر نرم افزار اداری، جوشکاری E3، پرورش قارچ، پرورش زنبور عسل، کارور GPS و برق خودرو بوده است.

شبانی تعداد دوره های برگزار شده در بخش روستایی را 7 دوره عنوان کرد و افزود: 98 نفر در این دوره ها به میزان هفت هزار نفر ساعت آموزش دیده اند.

وی دوره های برگزار شده در روستاهای تفت را کاربر رایانه ، مانتو دوزی ، روبان دوزی و پارچه ساز تزئینی اعلام کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت با اشاره به اینکه 13 آموزشگاه آزاد در این شهرستان مجوز فعالیت را دارا هستند گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 12 دوره آموزشی برای 108 نفر از کارآموزان خواهر و برادر به میزان 24 هزار نفر ساعت برگزار شد.