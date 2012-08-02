مشکلات روستاهای طرقبه شاندیز بازدید و بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: جلسات شورای برنامه ریزی تشکیل شده و به منظور تسریع در جذب اعتبارات استانی و ملی مدیران شهرستان با عنایت به شرایط ویژه منطقه و فرصت فصل تابستان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: توجه به همدلی،همراهی و هم پوشی که از اهداف برگزاری شورای اداری است بایستی در دستور کار جدی مسئولان ادارات و نهاد ها برای سرعت بخشیدن به امور و خدمات به مردم شریف شهرستان قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی اظهار داشت: ادارات شهرستان برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر بایستی تلاش کنند.

وی نظارت بیشتر توسط اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص مدیریت بازار را خواستار شد.

رمضانی گفت: مسئولین می توانند با حضور در نماز جمعه از دریافت مستقیم مشکلات مردم برخوردارشده و گزارش کارهای خود را از طریق تریبون این جایگاه ارزشمند با هماهنگی ائمه جمعه شهرستان به سمع مردم برسانند.

گفتنی است در این جلسه که به مناسبت سالگرد اقامه اولین نماز جمعه تشکیل شده بود ائمه جمعه شهرستان و همچنین شهردار طرقبه و مسئولین ادارات بهزیستی و جهاد کشاورزی مطالبی را از روند اجرای پروژه ها ارائه کردند.