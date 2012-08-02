  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

در ادامه خصومت ورزی ها/

کنگره آمریکا تحریم های جدیدی در 3 بخش علیه ایران تصویب کرد

کنگره آمریکا تحریم های جدیدی در 3 بخش علیه ایران تصویب کرد

کنگره آمریکا در ادامه خصومت ورزی های خود با جمهوری اسلامی ایران، شب گذشته تحریم های جدیدی را علیه تهران تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کنگره آمریکا شب گذشته تحریم های جدیدی را علیه بخش های انرژی، کشتی رانی و مالی ایران تصویب کرد.

همانند همیشه دلیل آمریکا برای تصویب این تحریم ها بازداشتن ایران از ادامه فعالیت صلح آمیز هسته ای خود بوده است.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان امریکا شب گذشته با 421 رای موافق در برابر شش رای مخالف این تحریم های جدید را تصویب کرد و سنا نیز بصورت شفاهی آن را تصویب نمود و مصوبه کنگره به کاخ سفید ارسال شد تا امضای "باراک اوباما" را نیز دریافت کند.

به موجب این تحریم ها تمامی طرف های قرارداد با بانک مرکزی ایران مورد تنبیه آمریکا قرار گرفته و علاوه بر آن واشنگتن در این تحریم های جدید درآمدهای نفتی ایران را نیز مورد هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 1663905

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