به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی شب گذشته فرستاده ویژه نخست وزیر امارات را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار اظهار داشت: امنیت خلیج فارس امنیت مصر است و این موضع ثابت و همیشگی ما بوده است. مصر و ملت آن به همه احترام می گذارند و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کنند.

در این دیدار بر توسعه روابط 2 جانبه تاکید شد و مرسی از سفر قریب الوقوع "شیخ محمد بن راشد" حاکم دبی استقبال کرد.

"یاسر علی" سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر نیز در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: فرستاده نخست وزیر امارات حامل نامه حاکم دبی برای مرسی بود که در آن فرارسیدن ماه مبارک رمضان و انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور تبریک گفته شده است.