  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

محمد مرسی:

امنیت خلیج فارس امنیت مصر است

امنیت خلیج فارس امنیت مصر است

رئیس جمهور مصر شب گذشته در دیدار با فرستاده ویژه نخست وزیر امارات ادعا کردکه امنیت خلیج فارس امنیت مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی شب گذشته فرستاده ویژه نخست وزیر امارات را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار اظهار داشت: امنیت خلیج فارس امنیت مصر است و این موضع ثابت و همیشگی ما بوده است. مصر و ملت آن به همه احترام می گذارند و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کنند.

در این دیدار بر توسعه روابط 2 جانبه تاکید شد و مرسی از سفر قریب الوقوع "شیخ محمد بن راشد" حاکم دبی استقبال کرد.

"یاسر علی" سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر نیز در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: فرستاده نخست وزیر امارات حامل نامه حاکم دبی برای مرسی بود که در آن فرارسیدن ماه مبارک رمضان و انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور تبریک گفته شده است.

کد مطلب 1663907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه