شرط نداشتن فرزند ، براي فرزند خواندگي حذف مي شود

مدير كل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در قانون فعلي فقط زوجيني كه از ازدواجشان صاحب فرزند نشده باشند ، شامل قانون پذيرش فرزند خوانده قرار مي گيرند اما بر اساس پيشنهادي كه از سوي بهزيستي مطرح شده و طي جلسات مشتركي كه در هفته هاي اخير نيز با قوه قضاييه داشتيم خوشبختانه پيشنهاد حذف شرط نداشتن فرزند ، مورد موافقت اوليه قرار گرفته است .

نبي الله عشقي ثاني با تاكيد بر اينكه همچنين شرط سپري شدن 5 سال از زندگي مشترك و صاحب فرزند نشدن نيز در قانون فعلي فرزندخواندگي متغيير است ، اظهار داشت : در صورتي كه پزشك در همان سال اول زندگي مشترك يك زوج تاييد كند كه آنها با وجود پيشرفتهاي علم پزشكي و بهره گيري از روشهاي نوين باروري نيز امكان فرزند دار شدن نخواهند داشت ، بنابراين نيازي به گذشت 5 سال نبوده و مي توانند در صورت واجد شرايط بودن نسبت به فرزند خواندگي اقدام كنند .

وي با تاكيد بر اينكه فعلا برنامه هاي براي افزايش تعداد شيرخورگاهها و مراكز شبانه روزي نداريم ، اظهار داشت : در شرايط فعلي خانواده هاي واجد شرايط پذيرش فرزند خوانده تا دو برابر تعداد فرزندان واجد شرايط فرزندخوانده شدن ، پشت نوبتي داشته و مشكلي در اين زمينه نداريم و اين درحالي است كه ترجيح مي دهيم با واگذاري اين كودكان به خانواده هاي واجد شرايط زمينه اي را فراهم كنيم تا آنها نيز مانند ساير كودكان عادي داشتن خانواده اي گرم را تجربه كنند .

عشقي تصريح كرد : قانون فرزندخواندگي در برخي موارد نياز به اصلاحات جدي دارد كه اين موارد در نشست هاي مشترك ميان سازمان بهزيستي و قوه قضاييه در حال بحث و تبادل نظر بوده واميدواريم بتوانيم در سال آينده به نتايج نهايي دراين زمينه دست يابيم .