لیبی مسئول حفظ جان اتباع ربوده شده ایران است/ انتقاد از مقامات طرابلس

حسین امیرعبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از مقامات رسمی لیبی در عدم تامین امنیت هیات رسمی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدام عاجل دستگاه های ذیربط لیبی در آزادی هیات رسمی 7 نفره هلال احمر ایران شد.

وی با اشاره به روابط متین تهران و طرابلس و اعلام اطمینان مقامات لیبی در سلامت کامل این افراد خاطر نشان کرد: 7 عضو هیات رسمی هلال احمر در سلامت کامل به سر می برند و امید است به زودی و با تلاش های فشرده دولت و مسئولان هلال احمر لیبی به کشور بازگردند.

امیرعبدالهیان تاکید کرد: روابط دو کشور ایران و لیبی با روندی صعودی و رو به رشد در مسیر مناسب خود قرار دارد.