انهدام سه باند قاچاق موادمخدر در استان فارس/ دستگیری کلاهبردار حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان افزود: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده مواد مخدرو سوداگران مرگ و جلوگیری از ترانزیت و توزیع محموله های موادمخدر ماموران انتظامی فارس طی هفته گذشته موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی، سه باند تهیه وتوزیع موادمخدر را شناسایی و منهدم کنند.

وی اظهار کرد: با انهدام این سه باند 25 نفر قاچاقچی و توزیع کننده حرفه ای دستگیر و از آنان نیم تن موادمخدر شامل 458 کیلو و 530 گرم تریاک، 28 کیلوگرم هروئین، 346 کیلوگرم حشیش کشف و در این رابطه تعداد 10 دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: با اجرای طرحهای کنترل محورهای مواصلاتی استان، انجام اقدامات اطلاعاتی و به کارگیری تیمهای عملیاتی ویژه در شهرستانهای لارستان، نی ریز، خرمبید، داراب، جهرم، استهبان و آباده این مواد کشف شده است.

سردار سجادیان با بیان اینکه مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ از اولویتهای پلیس فارس است به قاچاقچیان و افراد سودجو هشدار داد ماموران انتظامی فارس با عزمی راسخ و با مشارکت مردم، در برابر کسانی که بخواهند برای عملی کردن نیات پلید خود سبب از هم پاشیدن کانون گرم خانواده ها شوند مقتدرانه ایستاده و پس از دستگیری، آنان را تحویل مراجع قضایی خواهد داد تا به اشد مجازات محکوم شوند.

دستگیری کلاهبردار حرفه ای در لارستان

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان از دستگیری کلاهبرداری که با تاسیس یک شرکت خدمات خودرویی اقدام به کلاهبرداری می کرد، خبر داد.

سرهنگ بهادر اسماعیلی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان لارستان مراجعه و ضمن ارائه مرجوعه قضایی علیه شخصی به نام "غ –ز" اظهار کردند این فرد در پوشش یک شرکت خودرویی از آنها کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: در ادامه ماموران با انجام بررسیهای لازم و اطمینان از صحت موضوع پیگیری این پرونده کلاهبرداری را در دستور کار خود قرار دادند .

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان بیان کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد متهم با دایر کردن دفتری تحت عنوان یک شرکت خدمات خودرو یی اقدام به خرید و فروش خودرو بصورت نقد و اقساط کرده و پس از اخذ حدود 30 میلیارد ریال متواری شده است.

سرهنگ اسماعیلی گفت: به توجه حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره گیری از شیو ه های پلیسی و تلاش همه جانبه و شبانه روزی مامورین پلیس آگاهی متوجه شدند متهم در شهرستان آبادان حضور دارد به همین منظور با اخذ نیابت قضایی به آن شهرستان اعزام و متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از انتقال وی به پلیس آگاهی در تحقیقات 39 فقره کلاهبرداری و جعل، از متهم دستگیر شده کشف که در این خصوص پرونده ای تشکیل و موضوع تحت پیگیری قانونی قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان در راستای پیشگیری از وقوع این گونه جرائم به شهروندان توصیه کرد به افراد ناشناس و شرکتهای نامعتبر اعتماد نکنند و در خرید و فروش خودرو تا حصول اطمینان کامل از اعتبارشرکتها از تنظیم هرگونه قرار داد و پرداخت وجه خود داری کنند.