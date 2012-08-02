فعال شدن انتخاب رشته مجازی از فردا/ امکان مشاهده 300 کدرشته انتخابی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان پس از فعال شدن نرم افزار انتخاب رشته و خریداری آن از طریق سایت سازمان سنجش با مبلغ 10 هزار تومان می توانند با همان اطلاعات کارنامه ای خود وارد نرم افزار شده و از امکانات آن استفاده کنند.

وی افزود: فرد می تواند پس از دسترسی به نرم افزار، نمرات خود را اعلام کند و پس از آن مشاهده کند که در گروه آزمایشی، سهمیه، جنسیت و سایر شرایط مشابه در چه کد رشته هایی امکان قبولی دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: نرم افزار می تواند تا 300 کد رشته را به فرد معرفی کند و به ترتیب کد رشته هایی با شانس قبولی بیشتر اعلام می شوند.

وی تاکید کرد: طرز استفاده از این نرم افزار در سایت سازمان سنجش، ویژه نامه انتخاب رشته سنجش و اطلاعیه مربوط به نرم افزار به طور کامل تشریح شده است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: با توجه به حذف و یا اضافه شدن برخی کد رشته ها در این دوره داوطلب باید به این نکته در انتخاب رشته مجازی توجه کند.

وی اضافه کرد: انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال 91 از 17 تا 23 مرداد انجام می گیرد.