  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

توکلی به مهر خبر داد:

فعال شدن انتخاب رشته مجازی از فردا/ امکان مشاهده 300 کدرشته انتخابی

فعال شدن انتخاب رشته مجازی از فردا/ امکان مشاهده 300 کدرشته انتخابی

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان فعال شدن انتخاب رشته مجازی برای داوطلبان کنکور سراسری 91 گفت: نرم افزار انتخاب رشته مجازی از فردا شب 13 مردادماه جاری فعال می شود و داوطلبان با اطلاعات کارنامه ای خود می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان پس از فعال شدن نرم افزار انتخاب رشته و خریداری آن از طریق سایت سازمان سنجش با مبلغ 10 هزار تومان می توانند با همان اطلاعات کارنامه ای خود وارد نرم افزار شده و از امکانات آن استفاده کنند. 

وی افزود: فرد می تواند پس از دسترسی به نرم افزار، نمرات خود را اعلام کند و پس از آن مشاهده کند که در گروه آزمایشی، سهمیه، جنسیت و سایر شرایط مشابه در چه کد رشته هایی امکان قبولی دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: نرم افزار می تواند تا 300 کد رشته را به فرد معرفی کند و به ترتیب کد رشته هایی با شانس قبولی بیشتر اعلام می شوند.

وی تاکید کرد: طرز استفاده از این نرم افزار در سایت سازمان سنجش، ویژه نامه انتخاب رشته سنجش و اطلاعیه مربوط به نرم افزار به طور کامل تشریح شده است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: با توجه به حذف و یا اضافه شدن برخی کد رشته ها در این دوره داوطلب باید به این نکته در انتخاب رشته مجازی توجه کند.

وی اضافه کرد: انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال 91 از 17 تا 23 مرداد انجام می گیرد.

کد مطلب 1663916

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