3500 ورزشکار خراسان رضوی به قله آزاد کوه صعود می کند

حسین امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت صعود به قله آزاد کوه به ارتفاع 4400متری در استان مازندران توسط کوه نوردان خراسانی انجام می شود.

وی افزود: 3500 نفر از کوهنوردان و ورزشکاران خراسانی در برنامه صعود به قله ازاد کوه که در هفته دولت انجام می شود شرکت خواهند کرد که نفرات شرکت کننده از ادارات، سازمانها و باشگاههای ورزشی هستند.

امانی با توجه به شرایط هیئت کوهنوردی استان ابراز کرد: وضعیت هیئت کوه نوردی استان امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر است که ما نتایج آن را در مسابقات اخیر تیم کوهنوردی استان شاهد بوده ایم.

ریئس هیئت کوهنوردی استان اظهار کرد: متاسفانه اسپانسر خاصی در رشته کوهنوردی نداریم و به دنبال شرایطی برای جذب حامی مالی در این رشته ورزشی هستیم.

امانی با توجه به نقش رسانه در جهت بهتر شناختن این رشته ورزشی گفت: رسانه نقش بسیار مهمی را در این رشته ورزشی ایفا می کند و برای بهتر آشنا کردن علاقه مندان ما به کمک رسانه و مطبوعات احتیاج داریم.

وی افزود: برنامه هایی در جهت ارتقای این رشته ورزشی در استان داریم که امیدواریم با همکاری های مسئولین بتوانیم آنها را در جهت پیشرفت و ارتقای سطح کمی و کیفی این رشته اجرا کنیم.

وی گفت: در خراسان رضوی 200 هزار ورزشکار کوهنورد داریم که به صورت عمومی و تخصصی در این رشته فعالیت می کنند.

وی افزود: از این 200 هزار نفر 200 نفر به صورت حرفه ای رشته کوه نوردی را دنبال می کنند.