753 سوادآموز در کردکوی تعلیم دیدند

کریم معلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جامه عمل پوشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر به صفر رساندن بیسوادی نهضت سوادآموزی شهرستان کردکوی در نیمه دوم سال 90 تعداد 416 نفر سواد آموز در قالب طرح آموزش فرد به فرد را تحت پوشش برده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 378 نفر در امتحانات پایان دوره موفق به کسب پایان نامه دوره سواد آموزی شده اند.

وی عنوان کرد: همچنین در نیمه اول سال 91 با تعداد 61 آموزش دهنده تعداد 284 نفر از سوادآموزان را تحت پوشش برده است که با 69 سواد آموز مرد و215 سوادآموز خانم را شامل می شود.

معلم اضافه کرد: دو نفر آموزشیار با دارا بودن 2کلاس سواد آموزی وبا تعداد 18 نفر سواد آموز و چهار کلاس تحکیم خانواده با 40 سواد آموز مشغول فعالیت هستند.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.