ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات تنیس روی میز مردان خراسان شمالی، جام رمضان پنج شنبه شب به صورت باشگاهی متمرکز با شرکت 8 تیم از شهرستانهای مختلف خراسان شمالی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این رقابتها در 2 مرحله و به صورت دورهای و حذفی برگزار میشود، اظهار داشت: تیمهای شرکت کننده در این مسابقات در 2 گروه الف و ب به صورت دورهای رقابت کرده و 2 تیم نخست هر گروه در مرحله حذفی برای کسب عناوین اول تا سوم تلاش میکنند.
نکویی شهرستانهای شرکت کننده در این رقابت را بجنورد، مانه و سملقان، اسفراین، گرمه، شیروان و فاروج ذکر کرد و افزود: تمامی بازیکنان شرکت کننده دراین دوره از رقابتها بومی بوده و مطابق دستورالعمل رقابتها هر تیم میتواند تنها یک بازیکن از استانهای دیگر به خدمت بگیرد.
وی افزود: این مسابقات ساعت 21 پنج شنبه شب در محل سالن اختصاصی تنیس روی میز خراسان شمالی در محل مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار میشود.
به گفته نکویی روز جمعه 13 مرداد ماه نیز رقابتهای تنیس روی میز نوجوانان خراسان شمالی، انتخابی تیم استان برگزار میشود و در پایان آن 8 نفر از برترین پینگ پنگ بازان نوجوان خراسان شمالی به اردوی آمادگی تیم استان راه مییابند.
وی اظهار داشت: افراد انتخابی پس از شرکت در اردوی یک ماهه تیم، در رقابتهای مرحله دوم انتخاب تیم استان شرکت کرده و از میان آنها 3 نفر به عنوان اعضای تیم نوجوانان خراسان شمالی اعزامی به رقابتهای کشوری مشخص میشود.
دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی تصریح کرد: تیم نوجوانان خراسان شمالی از 2 تا 5 آبان ماه در رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان کشور که به میزبانی زنجان برگزار میشود، شرکت میکند.
نظر شما