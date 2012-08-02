آزادسازی ۱۳۰ هکتار از اراضی حریم بستر رودخانه های شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ادیب شامگاه دیروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام بر اساس مصوبه شورای بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص لزوم آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مجموع کل مساحت اراضی آزاد شده در این شهرستان ۱۳۰ هکتار و سه هزار و ۵۰۰ متر مربع بوده است افزود: این رقم شامل ۸ منطقه تصرف شده در حریم و بستر رودخانه های این شهرستان بود.

مهندس ادیب با تشریح مناطق آزاد شده توسط پرسنل این شرکت گفت: اراضی به وسعت ۲۴۰ هزار متر مربع در منطقه شهرچای پایین تر از پل حصار، یک قطعه به مساحت ۱۵۴ هزار متر مربع در منطقه قوری چای و یک زمین دیگر با متراژ ۸۰ هزار متر مربع در منطقه طرح ماسه شویی ها از جمله این اراضی بوده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان میانه در ادامه به دیگر اراضی آزاد شده در این طرح اشاره کرد و ادامه داد: اراضی ۲۸۰ هزار متر مربعی قرنقو در منطقه پل راه آهن روستای حصار، اراضی نوروزعلی غلامی به وسعت ۲۰ هزار، اراضی ۲۰ هزار متر مربعی قوری چای و طرح ساماندهی طغای نیز جمعا به وسعت ۳۳۰ هزار متر مربع آزادسازی شده است.

به گفته وی، مساحت اجرای احکام پراکنده در این شهرستان نیز جمعا ۱۹۵ هزار متر مربع بوده است.

حمید ادیب با بیان اینکه ارزش متوسط هر متر مربع از اراضی آزاد شده در منطقه ۱۲۰ هزار ریال برآورد شده است گفت: مجموع کل ارزش اراضی آزاد شده در این طرح بالغ بر ۱۵۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال بوده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان میانه در ادمه سخنان خود تاکید کرد: با وجود هشدارهای مکرر، برخی از سودجویان با تصرف اراضی ملی و تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کرده و از سوی دیگر پیامدهای خطرناک این اقدامات از جمله وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن را نادیده می گیرند.

ادیب با اشاره به هماهنگی های لازم بین آب منطقه ای آذربایجان شرقی و مقامات قضایی نسبت به برخورد با سودجویان و متجاوزان به حریم بستر رودخانه ها افزود: با هماهنگی های به عمل آمده، با هرگونه تصرف و ساخت و ساز در هر وسعتی که باشد برخورد قاطع صورت گرفته و اراضی متصرف شده به دولت بازگردانده خواهد شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان میانه ضمن قدر دانی از همکاری صمیمانه فرمانداری، مقامات قضایی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط ، اظهار داشت: بر اساس توافق و هماهنگی های به عمل آمده با مقامات شهرستان و با توجه به لزوم حفاظت از منابع آبی در منطقه، طرح تشدید و برخورد قاطع با متخلفان به اجرا گذاشته شده است.